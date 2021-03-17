三星显示推出新款游戏专属 OLED 屏幕：华硕 ROG 游戏手机 5 首搭载，支持 120Hz 以上刷新率

IT之家 3 月 17 日消息 近日，三星显示官方宣布推出专用于高清游戏内容的新款 OLED，除了笔记本电脑市场，还将积极进军智能手机市场。

2019 年，三星显示的 OLED 产品进入笔记本电脑市场，为雷蛇 Blade 15 和其他跨国 PC 制造商的游戏本提供 15.6 英寸 UHD OLED 面板。2020 年，三星显示出品的 13.3 英寸 FHD OLED 面板搭载在雷蛇 Blade Stealth 13 上。

2021 年 3 月 10 日，华硕发布游戏智能手机 ROG 5，它配备了一块三星显示出品的 6.78 英寸 OLED 显示屏。这块屏幕支持 120Hz 以上刷新率，专为具有快速屏幕切换的游戏内容而优化，因无缝、自然的图像质量，它已获得 SGS 的 Seamless Display（像无缝一样自然顺畅的显示）认证。

SGS 对这块屏幕进行了 “拖影长度”测试，结果表明当这块屏幕上运行高速驱动的视频时，动态影像响应时间小于 11 毫秒（1 毫秒等于千分之一秒）。

IT之家获悉，三星显示表示，对于喜欢长时间打游戏的玩家而言，它将有害蓝光比例降低至 6.5% 以下，并获得了 SGS 的 Eye Care（护眼）认证。