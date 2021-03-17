LG OLED 电视 C1 系列现已开启预售，12499 至 19999 元

IT之家 3 月 17 日消息 众所周知，高端电视界的王者有三家：索尼、LG 和三星，前两家则是 OLED 的代表。LG 今年年初在 CES 上展示了旗下最新的 A1、B1、C1、G1、Z1 系列顶级产品。

IT之家了解到，除索尼 A90J 系列外，LG C1 系列 OLED 电视现同样已开启预售，总共五款尺寸型号，目前 48 英寸、55 英寸、65 英寸版本已开售预售，现价 12999 元、12499 元、19999 元，77 英寸和 83 英寸版未知，将于 3 月 25 日付尾款并交付。

这款电视支持壁挂或自由摆放，具有 100% 色彩保真度，4K 120Hz 配合 DMI 2.1 可充分发挥次世代游戏主机的性能，支持杜比视界 1Q 杜比全景声，拥有电影制作人模式、HDR 10 Pro、动态模式 Pro、，通过英伟达 G-SYNC 认证以及 AMD FreeSynct，响应时间为 1ms。

LG OLED 电视均采用 Al 音画芯片 α9 Gen4 4K 人工智能芯片，它可以通过人工智能深度学习分析，精准判断输入片源，自主进行优化，从而呈现更逼真的画质。此外，该电视所有型号均支持 VRR、ALLM、eARC、Game Optimizer、webOS 6.0 等功能。

此外，这款电视芯片支持深度学习，谓之 “AI 画质调节 Pro”，能有效提高图像质量，同时还强化了 Al 音效调节功能，支持蓝牙无线环绕声，自主识别输入音频类型，使音效更具临场感，可同时满足对画质和音质的需求。

第四代 α9 芯片还可以分析音频，并具有 “在频道或流媒体应用程序之间切换时保持一致的音量水平”（自动音量调节），以及可以升级到虚拟 5.1.2 环绕声的新功能（AI 音质调节 Pro）。

LG 最新的视频芯片还可识别屏幕上的物体，例如面部和身体（8K 型号）以及区分前景和背景，分别处理每个对象以使图像更具立体感。

其他方面，LG OLED 电视通过国际权威检测机构和第三方公证行的认证，减少蓝光，且该电视面板追求绿色环保，可有效降低有害物质的排放，还支持 LG ThinQ Al 语音助手，拥有新的动感遥控器，支持投屏等。