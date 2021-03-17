加密货币太火爆：CoinShares 比特币日交易量 118 亿美元，资产再创记录

3 月 17 日消息，据国外媒体报道，数字资产投资管理公司 CoinShares 称，2021 年迄今为止，机构级加密资产投资产品的流入金额已经达到 42 亿美元，达破纪录水平。

根据 Coinshares 3 月 15 日的基金流动周报，2021 年第一季度流入加密货币基金的资金增加了 7.7%，已经达到 42 亿美元，打破了 2020 年第四季度 39 亿美元的季度记录。其中，有 5 家数字资产投资提供商，管理资产超过 10 亿美元，分别是灰度、CoinShares、3iQ、ETC Issuance 和 21Shares。值得注意的是，新成立的 Purpose 比特币基金以 5.17 亿美元的资产管理规模排名第六。

报告指出，加密资产投资基金于 3 月 12 日 (周五)收盘，管理的资产达到创纪录的 558 亿美元，此前一周的价格走势看涨，这类投资产品流入了 2.42 亿美元，较前一周的 1.08 亿美元增长了 124%。

主要交易所的比特币交易量略高于平均水平，为 118 亿美元 / 天，虽然比特币仍然是主导资产，但流入以太坊投资产品的资金也在增加。在截至 3 月 12 日的一周内，有 1.135 亿美元的资金流入，几乎占总数的 50%。本周流入减少的数字资产产品只有基于 Ripple 的产品。

另外，加密资产基金灰度在其最新公告中称，其管理的资产规模为 429 亿美元，其中 84% 是最近大火的比特币信托基金。