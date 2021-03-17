谷歌称其限制 cookie 是为了隐私，法官却认为是为了垄断

3 月 17 日消息，美国多州反垄断诉讼正将目标瞄准谷歌逐步淘汰第三方跟踪 cookie 的计划。以美国得克萨斯州为首的总检察长联盟周二更新了对谷歌的诉讼，包括针对这家搜索巨头的更具体指控，比如有关谷歌 Chrome 浏览器最近的隐私更新，尽管其可能会更好地保护用户的个人数据，但同时也巩固了谷歌的主导地位。

这起以得克萨斯州为首的诉讼是去年 12 月份提起的，是针对谷歌的三起正在进行的反垄断案件之一。在其他两起案件中，科罗拉多州总检察长领导的联盟声称谷歌通过操纵搜索结果扼杀了竞争，美国司法部的案件聚焦于谷歌在网络搜索市场和相关广告业务中的主导地位。

与得克萨斯州最初的起诉书一样，周二更新的诉讼主要集中在谷歌在网络上打定向广告的技术。总检察长此前声称，谷歌利用其在搜索、流媒体视频和其他市场影响力，扼杀独立的广告平台，并迫使小企业和媒体使用其系统。但在最新的起诉书中，各州将这个论点应用到谷歌的 “隐私沙盒”（Privacy Sandbox）上，该工具本应用谷歌设计的、受到更多限制的系统来取代具有侵入性的第三方跟踪 cookie。

起诉书中写道：“谷歌的新计划本质上是为了隔离消费者通过谷歌 Chrome 浏览器访问整个互联网。”拦截 Cookie 大体上可能是好事，火狐和 Safari 等浏览器已经采取类似措施。但 Chrome 主导着浏览器市场，它是谷歌更大产品套件的重要组成部分。诉讼认为，谷歌的计划将要求广告商将其作为中间人，并将使谷歌自己的广告系统更具吸引力。

多年来，谷歌始终在逐步缩减跟踪 cookie 的使用，本月早些时候宣布将不会建立跟踪网络用户的替代系统。但该公司的批评者认为，这些努力都是自私的。现在，多州监管机构似乎采纳了这些批评，并对谷歌屏蔽 Chrome 追踪的努力施加了新的法律压力。诉讼中称：“谷歌试图以隐私为借口掩盖其真实意图。在隐私沙盒中，谷歌实际上并没有停止用户特征分析或定向广告，把 Chrome 浏览器放在了跟踪和定位的中心。”

谷歌回应称，新的指控基于对 Chrome 隐私功能的误解。该公司代表解释说：“最新指控歪曲了我们业务的许多方面，包括我们正在对隐私沙盒计划采取的措施，以保护人们浏览网络时的隐私。这些努力受到隐私倡导者、广告商甚至是竞争对手的欢迎，认为它们是在保护用户隐私和保护免费内容方面向前迈出的一步。我们将在法庭上强烈反对这些毫无根据的指控。”

同样在美国当地时间周二，得克萨斯州总检察长肯 · 帕克斯顿 (Ken Paxton)宣称，又有四个州加入了该州对谷歌提起的诉讼，指控谷歌违反反垄断法，以提振其已经占据主导地位的广告业务。他说，阿拉斯加、佛罗里达州、蒙大拿州、内华达州都加入了其行列，这使得诉讼中的原告人数达到了 15 个州和地区。

在宣布周二修改后的起诉书时，帕克斯顿和其他州总检察长还透露了谷歌与 Facebook 关系的细节。这起诉讼指控谷歌在网上投放广告的过程中发挥主导作用的方式违反了法律。它声称谷歌悄悄地与其最接近的在线广告竞争对手 Facebook 合作，并以保护用户隐私为借口做出不公平的行为。

修改后的起诉书称，Facebook 和谷歌 “共同识别使用苹果产品的用户”，但没有详细说明。近年来，苹果在其 Safari 浏览器和 iPhone 上增加了阻止其认为广告技术公司侵犯隐私的用户跟踪方法，其中有些公司试图采取规避措施。帕克斯顿在一份声明中说：“我们的联盟期待着让谷歌为其违法行为负责，并在未来敦促谷歌改变做法。我们相信，谷歌将被迫支付巨额罚款，以为其不当行为付出代价。”