瑞银：亚马逊超越沃尔玛，成美国最大服装零售商

北京时间 3 月 17 日晚间消息，据报道，瑞银今日发布的一项研究显示，亚马逊已超越沃尔玛，成为美国最大的服装零售商。这在很大程度上归功于，新冠肺炎疫情引发的电子商务热潮。

瑞银数据显示，2020 年亚马逊在美国的服装和鞋类销售额增长了约 15%，达到 410 亿美元以上，比竞争对手沃尔玛高出 20% 至 25%。

瑞银表示：“这相当于占美国所有服装销售额的 11% 至 12%，占所有服装在线销售额的 34% 至 35%。”瑞银还预计，亚马逊今年的服装 / 鞋类销售额将超过 450 亿美元。

多年来，华尔街一直预测，亚马逊将超越沃尔玛，夺得美国服装市场的头把交椅。最初，亚马逊通过提供广泛的基础产品获得了早期的成功，后来又拓展到时尚业务。如今，亚马逊拥有越来越多的名牌，去年秋天还推出了奢侈品时装店。

与此同时，新冠肺炎疫情也巩固了亚马逊在服装领域的主导地位。亚马逊是此次疫情的最大受益者之一，滞留在家中的消费者纷纷转向亚马逊，购买卫生纸和洗手液等急需的必需品，以及办公家具和健身器材等非必需品。

此外，消费者还转向亚马逊，购买他们在疫情爆发前可能不会从亚马逊购买的商品和服务，比如食品杂货。

瑞银还表示，亚马逊现在占据了在线服装和鞋类市场 30% 至 35% 的份额。其服装 / 鞋类销售额，几乎是第二大在线零售商梅西百货（Macy‘s）的 7 倍。

尽管亚马逊已经发展成为顶级服装销售平台，但瑞银表示，该公司仍可以在购物体验方面做出一些改进，比如推出更多消费者想要的品牌。瑞银表示，亚马逊过去曾关闭过一些品牌，这可能会损害其在网站上增加选择的能力。

2019 年，耐克曾宣布，将不再直接向亚马逊出售服装和鞋子。此外，包括 Birkenstock 和 PopSockets 在内的其他品牌，近年来也退出了亚马逊，理由包括假货、激进的定价策略等。