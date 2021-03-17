外媒：三星 2021 年没有 Galaxy Note 机型但明年会有，年底推出 S21FE

IT之家 3 月 17 日消息 今日早些时候有媒体称三星美国工厂已停产一个月，今年或暂停 Note 系列，后续韩联社称三星没有取消 Note 系列产品。

外媒 SamMobile 援引三星移动部门联合 CEO 消息确认三星 2021 年确实不会有新的 Galaxy Note 旗舰机型，但三星尚未取消该系列，它希望粉丝们保持信念，三星 Galaxy Note 新机将于 2022 年推出，将确保不会让 Galaxy Note 用户失望。

虽然三星 Galaxy Note 系列的未来仍不确定，但目前看来三星决定为 Galaxy S 系列增加 S Pen 支持以及拥 Galaxy Z Fold 系列作为下半年旗舰已经是板上钉钉的事情了。当然，根据目前爆料消息 Galaxy Z Fold 3 也将支持 S Pen。

IT之家了解到，外媒还确认了三星今年将发布的产品：新的 Galaxy A 系列将于第二季度发布，今天推出新款 A 系列中端机型；将在第三季度推出 Galaxy Z Flip 2 和 Galaxy Z Fold 3 以及新的 Wear OS 智能手表，并将在第四季度推出Galaxy S21 FE。