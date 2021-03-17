手机 5G 专利费率为何比高通低得多，华为：我们主要做产品

IT之家 3 月 17 日消息 华为知识产权部部长丁建新在公司活动上表示，华为将从 2021 年开始对 5G 专利收取使用费。华为称，对遵循华为 5G 标准并能正常工作的手机，公司将收取最高 2.5 美元的专利使用费，并收取适用于手机售价的合理百分比费率（具体比例没有透露）。

华为发布了《创新和知识产权白皮书 2020》，且华为技术有限公司副总裁、首席法务官宋柳平又称，尽管美国努力将其排除在供应链之外，但它仍可以获得收益，他们承诺将收取比高通、爱立信、诺基亚等竞争对手更低的费率，并将与苹果、三星就 5G 专利使用费进行谈判。

据观察者网报道，华为首席法务官宋柳平在论坛上强调，华为是一家主要做产品的公司，主要收入来源依旧是为客户提供最好的产品和服务，并非为专利许可收入。

单就针对 5G 手机而言，华为每部手机 2.5 美元的费率标准与高通相比，仍低了许多。

早在 2018 年，高通就对外披露了 5G 专利费的收取标准，全球范围内使用高通移动网络核心专利的 5G 手机每台收取专利费单模 5G 手机为 2.275%，多模 5G 手机 (3G/4G/5G)为 3.25%；使用高通移动网络标准核心专利 + 非核心专利的单模 5G 手机为 4%，多模 5G 手机 (3G/4G/5G)为 5%。

由于市场上几乎没有单模 5G 手机，因此高通的专利费率在 3.25% 至 5% 之间，一部 3000 元价位的手机便至少需要交 97.5 元的专利费。不过高通也调整过手机收费售价的上限，由一开始的 500 美元下降至 400 美元。

华为知识产权部部长丁建新强调，华为作为 5G 标准的重要技术贡献者，遵循 FRAND 原则，我们希望今天提供的信息可以为 5G 技术的实施者提供透明的成本预期，增加投资的确定性，并促进 5G 技术的普及。

IT之家了解到，华为在遭禁后希望展示将自己的研究成果变现，根据丁建新的说法，华为预计在 2019 年至 2021 年之间将从专利许可中获得约 13 亿美元的收入。