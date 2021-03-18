EA Play 将于今日登陆 PC 端 Xbox Game Pass，首发超 60 款游戏

IT之家 3 月 18 日消息 微软 Xbox Game Pass 团队昨天宣布，EA Play 的 60 多款优质游戏作品，包括《星球大战绝地：陨落的武士团》《FIFA 20》《泰坦陨落 2》《极品飞车：热度》《命令与征服》《模拟人生》系列和《战地》系列等，都将于今日登陆 PC 端 Xbox Game Pass，供 Xbox Game Pass Ultimate 会员体验。

为庆祝 EA Play 正式登陆 PC 端 Xbox Game Pass，玩家可在 3 月份获得游戏内奖励，包括《麦登橄榄球 21》庆祝包和《Apex 英雄》的 “质量效应 N7”武器挂件等。

此外，从 EA Play 正式登陆 PC 端 Xbox Game Pass 的第一天开始，玩家即可在 PC 上体验《星球大战》系列新作《星球大战：战机中队》。同时，玩家还能在《FIFA 21》等顶级 IP 作品中免费获得 10 个小时的试玩时间。新加入 Xbox Game Pass 的玩家首月只需 1 美元。

IT之家了解到，EA 游戏要通过 Origin 运行，因为 Origin 不支持与微软账户连接，所以 EA 的游戏必须要上传到微软商店，才允许对 Game Pass Ultimate 会员用户进行必要的核查。

在过去的五个月里，微软和 EA 已经将他们游戏的 PC 兼容版本上传到微软商店，并集中在一个代号为 “Rosebud ”的游戏里面。