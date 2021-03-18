首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

EA Play 将于今日登陆 PC 端 Xbox Game Pass，首发超 60 款游戏

2021/3/18 9:05:15 来源：IT之家 作者：山海 责编：远洋
评论：

IT之家 3 月 18 日消息 微软 Xbox Game Pass 团队昨天宣布，EA Play 的 60 多款优质游戏作品，包括《星球大战绝地：陨落的武士团》《FIFA 20》《泰坦陨落 2》《极品飞车：热度》《命令与征服》《模拟人生》系列和《战地》系列等，都将于今日登陆 PC 端 Xbox Game Pass，供 Xbox Game Pass Ultimate 会员体验。

为庆祝 EA Play 正式登陆 PC 端 Xbox Game Pass，玩家可在 3 月份获得游戏内奖励，包括《麦登橄榄球 21》庆祝包和《Apex 英雄》的 “质量效应 N7”武器挂件等。

此外，从 EA Play 正式登陆 PC 端 Xbox Game Pass 的第一天开始，玩家即可在 PC 上体验《星球大战》系列新作《星球大战：战机中队》。同时，玩家还能在《FIFA 21》等顶级 IP 作品中免费获得 10 个小时的试玩时间。新加入 Xbox Game Pass 的玩家首月只需 1 美元。

IT之家了解到，EA 游戏要通过 Origin 运行，因为 Origin 不支持与微软账户连接，所以 EA 的游戏必须要上传到微软商店，才允许对 Game Pass Ultimate 会员用户进行必要的核查。

在过去的五个月里，微软和 EA 已经将他们游戏的 PC 兼容版本上传到微软商店，并集中在一个代号为 “Rosebud ”的游戏里面。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：EA PlayXbox Game Pass

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用