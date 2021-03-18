中通发布 2020 年财报：调整后净利润 46 亿元，业务量 170 亿件

IT之家3月18日消息 中通（NYSE:ZTO、HKEX:2057）昨日发布了 2020 年第四季度及全年未经审计的财报。报告显示，2020 年全年快递业务量达到了 170 亿件，同比增长 40.2%。市场占有率增加 1.3%，达到了 20.4%。与此同时，中通快递一直保持的高质量的服务以及客户满意度。

中通 2020 年第四季度收入为 82.57 亿元，同比增长 20.6%；毛利润 18.58 亿元，下降 6.9%。第四季度调整后的净利润达到了 12.9 亿元，同比下降了 44.3%。

2020 年全年，中通收入为 252.14 亿元，同比增长 14%；毛利润 58.37 亿元，下降 11.8%；调整后的净利润为 45.9 亿元，下降 13.3%。2020 年基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币 5.42 元，下降 14.8%。

IT之家获悉，财报中还公布了中通的收入组成以及运输以及运营成本。2020 年中通快递业务收入占比 86.9%，货运代理服务占比 7.4%，物料销售（快递单热敏纸）占比 4.5%。其他部分收入占比 1.2%，主要为金融贷款业务以及广告服务。

中通 2020 年营业成本 193.77 亿元人民币，同比增长 25.1%；干线运输成本 87 亿元，增长 16.5%。其中单票干线运输成本同比下降 17% 至 0.51 元，这得益于公司自有车队占比提升、高运力牵引车规模扩大、国家在疫情期间的取消过路费政策、柴油价格下降。

2020 年中通分拣中心运营成本 52 亿元，增长 27.1%，主要原因为工资上涨、用人成本数量增加以及扩建分拣中心、安装自动化设别的折旧等。官方表示，单票分拣成本比去年下降 9.4% 至人民币 0.31 元，这主要是由于自动化率提高和规模效应改善。

中通快递集团创始人、董事长兼首席执行官赖梅松先生表示：“2020 年我们的业务量为 170 亿余件，超过业务量目标范围上限。受益于国内消费带来的强劲需求，尤其是疫情后稳定的经济回暖，中国快递行业实现连续第二年增量达百亿件，中通领先的市占率达到 20.4%。过去一年里，我们和网络合作伙伴同舟共济，保持网络稳定，并克服疫情和激烈价格竞争的不利影响实现了稳健盈利。”

此外，他还表示公司已经在运营产能和成本优势方面建立了明确的领先地位，未来将继续关注基础设施建设，最大化资产使用率，从而满足顾客的多样化需求。