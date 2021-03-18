微软 Win10 21H1 预览版提升文件资源管理器性能：修复 explorer.exe 高内存占用

IT之家3月18日消息 外媒 Windows Latest 报道，即将到来的 Windows 10 版本 21H1 似乎将最终修复文件资源管理器中长期存在的错误 Bug。在 2019 年 11 月更新之后，一些用户一直认为文件资源管理器的集成搜索平台存在问题，该平台旨在通过新的预览用户界面提供更快的搜索体验。

随着 Windows 10 的 2020 年 5 月更新，微软解决了搜索栏的性能问题，并恢复了对右键的支持。但仍有用户抱怨文件资源管理器窗口冻结，“explorer.exe”导致资源占用率高。

近期，微软开始为 Windows 10 21H1 预览版推出新的累积更新 Build 19043.899，该更新终于修复了可能导致 explorer.exe 占用高额内存的罕见问题。

微软还修复了一个问题，即当你点击筛选器时，列头会卡在 “计算筛选器”上，或者什么都不做，如截图所示。

在测试中，我们观察到该错误在 Windows 10 20H2/2004 版本中也存在，列头实际上永远不会显示任何筛选内容。

值得注意的是，只有当你在 “文件资源管理器”中进行搜索，并单击列头旁边的箭头以查看搜索结果的可用筛选列表时，才会遇到这种情况。

除了对搜索筛选器进行更好的性能和改进外，微软还解决了一个可能导致文件资源管理器窗口停止响应几分钟的问题。只有当你重新连接到网络并使用映射驱动器时才会遇到这个问题。

虽然大多数关键问题现在已经修复，但文件资源管理器搜索框停止响应的罕见错误仍然没有得到解决。

IT之家获悉，除了文件资源管理器的变化之外，Windows 10 版本 21H1 还将带来 Windows Hello 设置的新选项、一般质量改进等等。