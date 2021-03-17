英特尔 12 代酷睿 “6 大核 8 小核” 移动处理器现身

IT之家 3 月 17 日消息 英特尔一款 12 代酷睿 Alder Lake-P（移动高性能）处理器出现在了 Geekbench 跑分平台上，部分参数信息曝光。

如上图所示，这款 Alder Lake-P 为 14 和 20 线程，应该是 6 大核 12 线程 + 8 小核 8 线程的组合，频率为 0.8GHz-4GHz，FCBGA 1744 封装，三级缓存达到了 24 MB。

Alder Lake-P 的核显与 11 代酷睿低压处理器的规格相同都是 96EU，预计提升不大。

根据之前的爆料，这款处理器可能是12代酷睿 U28 系列或是H45系列，前者功耗 20-28W，最高 6 大核 8 小核，核显最高 96EU；后者功耗 35-45W，最高 6 大核 8 小核，核显最高 96EU。

IT之家了解到，英特尔今年 1 月份表示，第 12 代酷睿处理器将会把大小核混合封装，采用了类似于 Arm 的 big.LITTLE 大小核设计。Alder Lake 的大核将会采用英特尔下一代的 Golden Cove，小核将采用下一代的 Grace Mont。Alder Lake 架构的处理器将于 2021 年下半年问世，预计还是轻薄本先行。

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