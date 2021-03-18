外媒称苹果可为礼貌客户提供额外优惠，国内客服表示没听说过

IT之家3月18日消息 近日有外媒报道，苹果允许售后人员奖励礼貌的用户，使这些用户不花钱就可以享受正常的维修、更换服务。

据蓝鲸财经，苹果国内客服就这一政策表示：零售客服目前没有该政策，具体的要以维修人员给到的为准。

众所周知，当你苹果设备出现问题时选择到 Apple Store 商店或 Apple 授权服务提供商进行售后是最靠谱的，不过其中有些零部件维修可能是免费的而有些可能需要你掏不少钱。

TikTok 用户 @Tanicornerstone 去年 12 月发布了一个视频，现引发全网关注和讨论。她表示，如果用户对 Apple Genius Bar 工作人员很粗鲁，虽然其遇到的问题很可能仍然会得到解决，但必须要为此付钱。

她补充说，每个苹果售后人员都有固定配额的 “惊喜”特权，他们可以行使特权为 那些“非常出色”的客户提供基本服务之外的服务。

“我以前经常看到一些，好比有些人会带进水的 iPhone 来进行维修，正常情况下我们员工是不会为他们免费维修或更换的。然而 Apple Genius Bar 的工作人员可以使用这种‘惊喜和喜悦’特权帮助用户免费维修。”她透露。

据悉，该热门 TikTok 视频下有其它用户通过评论也证实了这一说法，其中既有接受过特殊服务的顾客，也有其他前苹果零售员工。“我曾在苹果零售业工作过，可以确认这是 1000% 的真实情况。”一位前员工说。

IT之家了解到，最初视频目前已经有超过 11.4 万个赞，超过 860 条评论，大量海外网友反馈称自己确实遇到过类似待遇，目前这一“秘密”已处于类似于热搜的状态，想来大量海外网友都想去尝试一番。

目前还不清楚 “惊喜和喜悦”政策是否仍然存在，不过似乎确实有很多传闻表明，对零售人员好的顾客可能会得到更好的服务。但也不排除苹果在“秘密”曝光后取消这一优惠政策的可能或仅在某些国家和地区推出优惠政策的可能。