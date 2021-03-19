亚马逊视频扩张：每年 10 亿美元抢到美橄榄球赛事独家直播权

北京时间 3 月 19 日凌晨消息，据报道，美国互联网巨头纷纷涌入网络视频和赛事直播领域，对热门赛事版权展开争抢。3 月 18 日，美国职业橄榄球联盟（美橄联）宣布了未来赛事的版权分配方案，亚马逊公司获得周四赛事的独家直播版权。

当天，美橄联和媒体伙伴达成了 11 年的版权协议（从 2023 年开始），协议总金额高达 1000 亿美元。其中除了传统的电视台之外，亚马逊成为周四赛事的独家直播伙伴。这也是美橄联历史上由一家网络视频平台获得一揽子独家直播版权。美橄联透露，亚马逊每年支付的版权费为 10 亿美元。

橄榄球是美国最热门的体育项目之一，赛事直播有极高的含金量。据消息人士透露，维亚康姆 CBS、福克斯和康卡斯特（NBC 电视台东家）各自向美橄联支付 20 多亿美元，获得电视直播版权，另外拥有 ESPN 体育频道和 ABC 电视台的迪士尼公司每年将支付 27 亿美元获得版权。

资金总额超过 1000 亿美元，这也让周四的协议成为美国历史上规模最大的赛事直播版权协议。

福克斯电视台每年也将支付 20 亿美元购买版权，另外由于放弃周四赛事套餐，该电视台每年将节省 6.6 亿美元。

周四协议最引人瞩目的，是作为网络视频服务商的亚马逊第一次获得了周四赛事（美橄联在周日、周一也有比赛）的独家直播权，换言之，球迷只能够在亚马逊看到这些比赛的直播（双方球队所在城市可通过传统开路电视观看本场比赛）。

美国体育媒体行业分析师科雷克斯（Patrick Crakes）表示，周四的协议表明，美国体育赛事转播的互联网试验跃升了一个台阶。美橄联此次和亚马逊的协议，也终结了过去 20 多年以来的做法，即更加重视传统电视台伙伴，缓慢增加新的转播伙伴。

在过去两年中，市场上出现了一轮 “网络视频大战”，互联网公司以及传统媒体内容公司纷纷涌入了视频领域，对 Netflix、亚马逊和 Hulu 三家平台提出了挑战。其中，迪士尼旗下视频平台诞生 16 个月就获得了一亿用户。这些新的视频服务拥有历史版权库等显著优势，对互联网公司构成巨大威胁。

体育赛事直播成为互联网公司视频服务竞争的一个新筹码。亚马逊、Facebook、Twitter 以及前雅虎公司等纷纷买入赛事直播版权。Twitter 早前获得了美国职业篮球球员视角转播授权，另外计划直播东京奥运会赛事。