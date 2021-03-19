苹果增强型屏下 Touch ID 指纹识别专利曝光：最早 iPhone 13 有望搭载

IT之家 3 月 19 日消息 根据新公布的专利申请显示，苹果正在完善尚未使用的显示屏下 Touch ID 指纹扫描技术，此前消息称 Touch ID 将重回 iPhone。

该专利申请已被提交给美国专利商标局，标题为 “基于离轴角光的显示屏下指纹传感”，并解释了如何使显示屏下指纹扫描仪更加准确和可靠。苹果将其技术描述为 “增强型显示屏下指纹传感”系统，与安卓设备上使用的许多其他现有显示屏下指纹扫描仪不同，其使用 “离轴角光”来更有效地读取指纹，而不增加组件的尺寸。

大多数光学显示屏下指纹扫描系统使用设备显示屏发出的光照亮用户的指尖，这些光从指纹上反射出来，通过显示屏像素之间的微小开口反射回去。然后，显示屏下方的传感器可以读取指纹，并对用户进行认证。

由于显示器堆栈造成的 “低光通量和衍射”，指纹图像容易出现低对比度和低信噪比的问题，导致指纹读取难度加大，并有可能增加验证用户身份的时间。

为了克服这个问题，苹果提出了一个系统，通过一系列 “显示器和传感器之间的角度依赖性过滤选项”来捕捉来自手指的离轴角光。苹果称，这种方法可以 “提高指纹印记的对比度，并保持整个传感系统的尺寸紧凑性”。

IT之家了解到，专利说明显示，OLED 是该系统的首选显示技术，而目前整个 iPhone 12 系列都采用了 OLED 的显示技术。此前早就传出苹果要将显示屏下的 Touch ID 带入 iPhone，因此该专利申请可能表明该技术正在幕后推进。



据分析师郭明錤称，苹果计划在 2023 年至少一款高端 iPhone 上搭载屏下指纹功能，但巴克莱分析师最近表示，该功能 “很可能”最早今年在 iPhone 13 上到来。