爆料：苹果 iPhone 13/Pro 刘海凹槽更小，很大可能搭载 Touch ID 屏下指纹识别

IT之家3月13日消息 外媒 MacRumors 报道，据巴克莱分析师安德鲁 - 加德纳和他的三位同事称，定于今年晚些时候发布的 iPhone 13 系列机型 “很可能”会在显示屏下方嵌入指纹扫描仪进行身份验证，此外还有 Face ID。

在今天分享的一份研究报告中，分析师补充说，iPhone 13 系列机型将采用更小的刘海缺口，而 LiDAR 激光雷达扫描仪今年仍将仅限于 iPhone 13 Pro 系列机型，这与知名分析师郭明錤本月早些时候分享的信息一致。巴克莱分析师表示，其研究至少部分是基于最近几周与供应商的 “广泛行业对话”。

IT之家获悉，该分析师认为，iPhone 13 系列机型上更小的缺口将是 Face ID“更紧密地集成当前结构光系统的版本 ”的结果，并补充说，“更大的转变”可能会在 2022 年出现，苹果显然旨在为 Face ID 采用飞行时间结构，这将允许 “更小的占用面积”。这与郭明錤的预测一致，即至少有部分 2022 年的 iPhone 可能会采用打孔显示屏，屏幕上只能看到一个小孔。

以下是研究报告的摘录，并加了重点。

“在 2H21 即将到来的 iPhone 13 周期，我们预计现有的结构光系统会有一个更紧密的集成版本，这将实现期待已久的缩小缺口。在后置方面，我们预计苹果不会将激光雷达 3D 传感器的应用范围扩大到 Pro 机型之外。 对于 2H22 产品周期，我们预计架构将从结构光转向飞行时间，从而实现更小的占地面积。根据我们的行业对话，我们认为屏幕下方的结构光不可能在 2H22 做好大规模部署的准备。我们还认为，2H21 iPhone 中很可能加入的玻璃下指纹的采用，是苹果增加 3D 传感内容的结构性逆风，可能是未来的安全功能。”

Touch ID 与显示屏下指纹识别的回归，已经被多次传出。早在 2019 年 8 月，郭明錤就表示，苹果计划在 2021 年推出同时配备 Face ID 和显示屏下指纹识别的 iPhone，但在本月早些时候的研究报告中，他并没有提到这一功能会出现在 iPhone 13 系列机型上。

彭博社的马克 - 古尔曼和《华尔街日报》的乔安娜 - 斯特恩也声称，苹果至少在为 iPhone 13 机型测试显示屏下指纹扫描仪，所以时间将证明该功能是否能被选中。