蔡文胜 9000 万美元豪赌炒币，美图能否满载而归

在比特币投资道路上，蔡文胜又加注了！继 3 月 5 日拿出 4000 万美元抢购比特币和以太币之后，他再次出手。

3 月 17 日晚，美图在港交所发布公告，其全资子公司 Miracle Vision 根据加密货币投资计划，于 3 月 17 日在公开市场交易中进一步购买了 1.6 万单位的以太币以及 386.08581655 单位的比特币，总对价分别为 2840 万美元和 2160 万美元，共计 5000 万美元。两次投资总额已经达到 9000 万美元。

受此消息影响，美图今日股价再次大涨，截止中午收盘，大涨 8.74% 收于 3.360 港元，市值达到 146 亿港元。

神秘莫测的币圈从不缺少暴富的神话，那些早已实现财务自由的大佬们自然不介意下场赌一把，为自己的财富锦上添花，其中最为高调的当属埃隆 · 马斯克。他不仅直接为比特币 “带货”，还让公司拿出大笔资金买币。2 月 8 日，特斯拉宣布已对比特币投资总计 15 亿美元，此消息传出后，比特币行情瞬间炸裂，短短一个月内特斯拉血赚 10 亿美元。要知道，特斯拉 2020 年全年的净利润也 “仅为”7.21 亿美元。或许是受到了特斯拉的启发，美图决定赌一把。

3 月 5 日，美图在公开市场交易中分别购买了价值 2210 万美元的以太币（约 1.5 万个）和 1790 万美元的比特币（约 379 个），共计 4000 万美元，约合人民币 2.61 亿元。

币价起起伏伏，短时间内如此激进地买入虚拟货币，做为上市公司的美图不怕亏吗？蔡文胜为何有此自信？能否效仿马斯克？

美图炒币半个月，收益一度破千万美元

在 3 月 7 日美图官宣之后，比特币与以太币的价格便一路高歌猛进。3 月 14 日比特币价格更是一度突破 61000 美元，而后大跌，再之后价格稍有回升。截至 3 月 19 日上午 10 点，比特币价格为 57242.60 美元 / 枚，以太币价格为 1774.50 美元 / 枚。

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币价的波动对于美图的实时收益有着巨大的影响，粗略估计，3 月 19 日上午 10 时左右，美图公司的实时收益约为 880.51 万美元。而在 3 月 18 日上午 11 时左右，美图的实时收益超过了 1200 万美元。

美图公司的财报显示，公司 2019 年全年营收约为 9.78 亿元人民币，2020 年上半年营收为 5.57 亿元人民币，也就是说美图已经砸下了将近 60% 的年营收用来炒币，这无疑是一场豪赌。而短短半个月，美图炒币的收入就占了 2019 年全年毛利（6.99 亿元）的 8.19%。

也是在半个月内，美图购入 1 亿美元加密货币的目标就已经实现了 90%。根据美图此前的公告，这笔炒币的资金来源于公司现有的现金储备。美图 2020 年中报显示，美图账面现金为 25.24 亿元人民币。美图这两次炒币直接花掉了公司 23.14% 的现金。

投资币圈，美图自救

事实上，在接连重仓虚拟货币之前，美图提前进行了一次试水。今年 2 月美图借着 "区块链概念股" 的标签，半个多月内，其股价从 1.5 港元涨至 4.1 港元，一举刷新近两年来的最高股价。或许这更加坚定了美图炒币的信念。

对于跨界进入币圈，美图在公告中做出了解释，认为加密货币具有足够的升值空间，通过将部分现金储备金分配到加密货币，还可以分散持有现金的风险。并且这能向投资者和利益持份者表明公司接受技术革新的抱负和决心，从而为进军区块链行业做好了准备。

但上述说法仍无法掩盖美图近年来惨淡的表现。2016 年上市，美图曾被称为 “女神概念第一股”，市值一度接近千亿。但是从 2018 年开始，美图股价 “跌跌不休”，截至 2021 年 3 月 8 日，美图市值 110 亿港元，跌去了近 9 成。

美图的业绩表现也不太理想，据统计 2013-2019 年，美图 7 年累计亏损 121.26 亿元。为此，近年来美图积极开展自救，培育新的商业模式：2018 年美图宣布全面转型专注社交；2019 年 4 月，美图砍掉智能手机业务；2020 年美图发力消费者社区、美妆、海外业务，布局医美以及电商直播，甚至在年底还传出了探索盲盒经济的消息。

美图的努力是有回报的。数据显示，美图 2018 年全年调整后净亏损 8.791 亿元人民币，2019 年美图净亏损收窄为 1.91 亿元。2020 年半年报显示，2020 年上半年美图公司持续经营业务的总收入增长 20.1% 至人民币 5.575 亿元，经调整归母净利润为人民币 2494 万元，实现半年盈利。美图指出，在疫情影响下，公司仍然维持了自 2019 年第四季度以来的盈利态势，连续三个季度盈利。

不过，从财报中可以清楚的看到，广告业务仍是美图的主要收入来源，美图的多元化变现道路依然充满未知数。

2020 年半年报

2020 年半年报还提到，美图所有应用月活用户为 2.954 亿，较 2019 年 12 月上升 4.6%。这反倒被外界认为是 “空有用户，却不赚钱”的证明。

在现有业务难以取得突破性进展的背景下，美图急需一个快速赚钱的方式。正如上文提到的，或许是特斯拉一个月血赚 10 亿美元的消息给了美图莫大的灵感，当即决定放手一搏。

短期来看，大公司购入比特币确实能够带动其价格上涨，但最终影响比特币的还是全球市场环境、各国政策等。比特币价格一旦下跌也会影响大公司的股价。2 月底，比特币就经历了一轮狂跌，特斯拉股价在这期间暴跌 30%。但是，对于蔡文胜来说，此时不赌更待何时？

反映到股价上，3 月 8 日，也就是官宣的第二天，美图股价开盘涨超 14%，收盘下跌 6.27%，报收 2.54 港元，接下来的几天里美图股价小幅波动，3 月 12 日，美图股价收于 2.78 港元。从下图中可以看到，今年 2 月美图股价暴涨后便迎来了连日的暴跌，官宣之后股价停止下跌，且隐隐有 “收复失地”的趋势。3 月 17 日晚美图发布公告后，3 月 18 日股价上涨超 10%，收盘价为 3.09 港元 / 股，3 月 19 日其股价再次上涨，截止中午收盘，大涨 8.74% 收于 3.360 港元。3 月 8 日至今，美图的总市值从 110 亿港元涨到了 146 亿港元。与过去一年的表现相比，美图在近期的股价表现已经非常争气了。

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美图高调进军币圈确实令人意外，因为在大众认知中，一心 “变美”的美图公司与虚拟货币几乎没什么联系，但事实上，蔡文胜早在十年前就开始与虚拟货币打交道了。

币圈老炮儿蔡文胜：投过项目、发过币

蔡文胜是最早入局区块链的 VC 之一，曾任闻名一时的 “三点钟无眠区块链”群里的轮值群主。

2014 年蔡文胜还投资了比特币交易平台 OKCoin，购买了第一枚比特币，目前，OKCoin 已经成为国内最大的加密货币交易平台之一。他透露，当时并没有深度了解区块链技术，直到 2017 年底，与肖风、吴忌寒等人深入交流后，才更加理解区块链，也坚定地认为区块链是未来。2018 年底，蔡文胜在一次公开采访中表示自己已经购入了 10000 枚比特币，实现了自己的币圈 “小目标”。

在此之后他与旗下的隆领投资在区块链领域投了几十个项目，包括加密货币交易所 FCoin 以及抹茶交易所。

来源：猎云网

FCoin 在 2019 年出现危机，造成 1 亿美元资产无法兑付，在巨额资金亏空下，FCoin 主体公司被立案调查，隆领投资也因此受到波及。

抹茶交易所在 2019 年 7 月获得蔡文胜个人投资后便开始了野蛮扩张，备受争议。在之后的运营中，该交易所被投资者称为 “币圈大赌场”、“韭菜收割机”、“诈骗项目集中地”。2020 年初，抹茶交易所更是被官媒直接点名，严厉指出抹茶利用空气币双向割韭菜。

除此之外，蔡文胜还可能发行过虚拟货币。据称，2018 年春节期间，蔡文胜发行了一个虚拟货币——BEC（美蜜币）。但这一说法遭到蔡文胜的否认，称 BEC 只是美图旗下应用 BeautyPlus 参与合作的项目，并否认美图发布任何代币或者 token。

很快，2018 年 2 月 23 日，BEC 上线 OKEx，在接下来的两个月里，BEC 的价格就像坐上了火箭，整整涨了 56 倍。根据游戏规则，币圈玩家们可以通过比特币来兑换美蜜币。当入局者还沉浸在一夜暴富的美梦中时，却惨遭血洗，4 月 22 日，BEC 瞬间归零，280 亿美元灰飞烟灭。

另外，据媒体报道，有网友曾通过私募花 20 万元购入蔡文胜参与发币并推荐的 ZIP 币，但上线即破发，一夜之间就被割了 10 万元，该网友选择及时退场，这才保住了另外 10 万元。

而这一次，蔡文胜更是以公司名义下场，以半年的营收作为赌注，在这场豪赌中，蔡文胜，能否成为满载而归、全身而退的幸运儿？半个月赚了将近 900 万美元，美图仍需警惕，毕竟特斯拉的股价暴跌还历历在目。