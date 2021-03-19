索尼互娱与 RTS 收购电竞赛事 EVO，线上赛将于 8 月 6 日开启

IT之家3月19日消息 索尼互动娱乐公司昨日发布公告，宣布与 RTS 公司联合收购电竞赛事 Evolution Championship（EVO）。该赛事始于 1996 年，专注于格斗游戏的比赛，是目前世界上规模最大、持续时间最长的格斗游戏锦标赛。

索尼互娱表示，RTS 公司拥有电子竞技赛事管理、品牌开发和咨询、游戏人才管理等丰富的经验，索尼与其合作有利于将 EVO 赛事持续下去，开启新的篇章。

收购完成后，EVO 的联合创始人 Tom 和 Tony Cannon 将继续以顾问身份参与 EVO 的运营，以确保 EVO 能够继续服务于格斗游戏行业，并持续蓬勃发展。

IT之家了解到，今年的 EVO 比赛将以线上方式举办，时间定于 2021 年 8 月 6-8 日、8 月 13-15 日。玩家可以免费参与选拔赛，北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲的玩家可以进行报名，参加《铁拳 7》、《街头霸王 5》、《真人快打 11》、《罪恶装备》这几款游戏的比赛。线上资格赛将会进行直播，详细信息将在接下来几周内在 EVO 官网进行公布。

索尼表示，团队的使命为保持 EVO 格斗游戏比赛的真实性，并与玩家一道进行创新，扩大赛事规模，使得比赛更有吸引力。此外，索尼互娱表示格斗游戏在 PlayStation 游戏主机上十分流行，2020 年玩家进行格斗游戏游玩的时间超过 11 亿小时。