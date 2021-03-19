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砸锅卖铁购买 C 波段牌照：T-Mobile 美国计划发行 30 亿美元债券

2021/3/19 16:11:10 来源：C114中国通信网 作者：蒋均牧 责编：孤城
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北京时间 3 月 19 日下午消息 T-Mobile 美国宣布计划发行一笔价值 30 亿美元的公司债券，以帮助筹集在最近一场拍卖中承诺的 105 亿美元的 C 波段（3.7GHz-4.2GHz）频谱支出。

在一份股市公告中，该运营商表示它将使用其中的 20 亿美元来支付最近购得的 C 波段牌照费用，其余的将用于对现有债务进行再融资。

其优先债券将在 2026 年、2029 年和 2031 年分三期到期。

今年 1 月，它出售了价值 30 亿美元的债券，同样也涉及频谱购买和债务。截至 2020 年第四季度末，债券的总发行量为 632 亿美元。

在上周的一场分析师活动中，T-Mobile 美国表示它在顶级市场赢得了 40MHz 的 C 波段频谱，其总支出中包括牌照费用以及给予目前使用这些频谱的公司的补偿费用。

由于所购得的 C 波段频谱要到 2023 年底才能被清出，T-Mobile 美国首席技术官内维尔 · 雷（Neville Ray）指出，该运营商将专注于 600MHz 和 2.5GHz 频段的部署，其在 2023 年底前完成 5G 网络建设的目标就是部分基于这一点作出。而后，它将使用 C 波段来补充城市和郊区的容量。

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关键词：TMobile

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