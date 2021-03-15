T-Mobile 美国概述 5G 目标：2023 年完成网络建设，扩大农村、企业和家宽份额

据 Mobile World Live 报道，T-Mobile 美国设定了在 2023 年底前完成 5G 网络建设的目标，强调基础设施将会促进其扩大农村和郊区市场市场份额的努力，并打造了一款刚刚起步的家庭宽带产品。

在一场分析师会议上，该运营商表示，其低频 5G 服务已覆盖了 2.87 亿人，中频覆盖了 1.25 亿人。它还表示，最近在顶级市场以 40MHz C 波段频谱增强频谱组合的举措将使其保持领先地位，尽管 Verizon 和 AT&T 有望取得进步。

T-Mobile 美国预计 5G 将扩大其目标市场，农村、企业和家庭宽带细分领域将成为主要目标。

该运营商指出，其农村市场份额目前处于较低水平——它计划今年增加 200 家门店，目标是在未来 5 年将其份额提高到 20% 左右。

在企业领域，它旨在将份额从现有的不到 10% 增加到 20% 左右，目标是增加 700 万至 800 万家庭宽带用户。

2020 年，T-Mobile 美国的家庭宽带试点吸引了 10 万用户。它计划在本月晚些时候发布一款最近推出的商业产品的消费者版。

T-Mobile 预计，到 2023 年，其全年服务收入将达到 610 亿美元至 620 亿美元，到 2026 年将超过 700 亿美元，而 2020 年这一数字为 504 亿美元。