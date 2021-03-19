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华为 nova 9 曝光：自 nova 7/8 的海思麒麟 985 升级到 990E 芯片

2021/3/19 23:11:28 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 19 日消息 数码博主 @秃然熊猫 今日透露，华为 Nova9 将搭载麒麟 990E 5G 芯片，而非 990 5G 芯片。

IT之家了解到，华为 Mate40 系列新品发布时，华为同时发布的还有一款改版机型 Mate30E Pro 5G ，一款外观和搭载麒麟 990 5G 的 Mate30 Pro 几乎一模一样的机型，而这款手机搭载的芯片即为首次登场的麒麟 990E 5G 芯片。

据悉，麒麟 990 SoC 与 990E 芯片主要区别在于核心数，均基于 7nm+EUV 制程工艺。麒麟 990 5G 基于达芬奇架构，采用 NPU 双大核 + NPU 微核计算架构，辅以 16 核 Mail-G76 的 GPU；990E 芯片则将 GPU 降至 14 核 Mail-G76、NPU 降至单大核设计。

这两颗芯片 CPU 方面完全相同，均集成两个基于 A76 架构魔改的大核（2.86GHz） + 两个基于 A76 架构魔改的中核（2.36GHz） + 四个公版架构的 A55 小核（1.95GHz）。

值得一提的是，华为 nova 8 系列发布于去年 12 月 23 日，华为正式发布了 nova8 系列手机，主打 Vlog 拍摄，共包括 nova 8、nova8 Pro 两个型号，搭载了和前代相同的麒麟 985 5G SoC 芯片，售价 3299 元起

▲华为 nova 8

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关键词：华为芯片

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