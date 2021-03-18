特斯拉柏林超级工厂开始大规模招聘，员工将超过万人

3 月 18 日消息，据国外媒体报道，特斯拉在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂，目前仍在快速建设之中，虽然未获得最终的环保审批，但他们仍计划在今年 7 月左右投产，开始跨界运动型多用途电动汽车 Model Y。

▲ 特斯拉柏林超级工厂效果图

外媒最新的报道显示，特斯拉已在为柏林超级工厂投产大量招聘员工，为投产做人力方面的准备。

外媒在报道中表示，在过去的 3 天时间里，特斯拉发布了有关柏林超级工厂的 28 个不同类别的招聘信息，招聘的岗位涉及到人力资源、建筑施工、工程、信息技术等众多类别。

作为一家生产电动汽车的工厂，特斯拉柏林超级工厂需要大量的员工，此前外媒的报道显示，这一工厂全部投产之后，员工将会超过 10000 名。

在最新的报道中，外媒也提到，在初步投产时，柏林超级工厂需要 7000 名员工，到去年的 11 月份，部分员工已经招聘到位。

特斯拉在柏林建设超级工厂，是马斯克 2019 年的 11 月份在柏林的一次颁奖典礼上宣布的，随后确定建在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德，在确定建厂地点之后，他们很快就开始了施工，从 1 月 27 日所发布的财报中披露的图片来看，工厂的主体结构当时就已经成型，内部施工也在进行之中，部分设备已经进场。

不过，目前困扰特斯拉柏林超级工厂建设和投产的，是最终的环保审批，在未获得最终的审批之前，他们可以进行工厂的建设甚至试生产之前的准备工作，但不能有这一工厂生产的整车出现在市场上。