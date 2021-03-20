第九届中国电子信息博览会将于 4 月 9 日在深圳举办

IT之家3月20日消息 第九届中国电子信息博览会定于 2021 年 4 月 9-11 日在深圳会展中心举办。展会主题为 “创新驱动 高质量发展”。本届展会将有华为、海信、联想、科大讯飞等 100 多家重点厂商参展，包含多个主题展区。

本届博览会将集中展示包括智慧家庭、智能终端、人工智能、集成电路、超高清显示、大数据存储、智能网联汽车、智能制造、5G 和物联网、电子竞技等代表电子信息产业未来发展的核心内容。通过 CITE 主题馆、超高清显示馆、智能制造与 3D 打印馆、前沿科技应用馆、电子竞技馆、大数据存储馆、智能驾驶汽车技术及智能科技馆及电子元器件馆等九大展馆 20 个专业展区，为业界充分展示了智能时代电子信息产业最新发展成果与趋势，打造国际化一流电子信息领域展示平台。

IT之家了解到，在 CITE 主题馆，将会有智慧家庭展区、人工智能展区、集成电路展区、信息安全和信创展区。其中智慧家庭展区目前已经吸引到了华为、清华同方、海信、TCL、康佳等高科技企业的参与，展示范围包含数字视听、家庭娱乐、智能电视、智慧城市、智能制造、智慧家居，智能家电、智能门锁 家庭控制（智能开关、灯光控制、窗帘控制、空调控制）智能寻物、智慧安防、智慧家庭服务平台等。

人工智能展区将汇聚智能穿戴、虚拟现实、机器人、AI 芯片、智慧医疗等应用，集成电路展区将展示 IC 芯片、IC 设计、IC 制造、IC 封测、IC 设备和材料。