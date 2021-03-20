奥蒂兹发布其首款入耳式耳机 Euclid：18mm 平板单元，9299 元

IT之家3月20日消息 在今日举办的 2021 上海国际耳机展上，奥蒂兹（Audeze）发布了该品牌首款入耳式耳机 Euclid（欧几里得）。该品牌专门生产平板振膜耳机，此前已经推出过 LCD-4、ISINE 10 等多款耳机。由于平板振膜体积比较大，因此将这种发声装置放入入耳式耳机难度比较大。

Euclid 耳机采用铝合金制造腔体、碳纤维装饰面板，封闭式的结构设计没有出气孔。耳机内置 18mm 平板单元提供了丰富的细节表现力以及瞬态响应速度，可以输出 120dB 声压，高于大部分动铁或动圈耳机。官方表示这款耳机声场开阔，带来不同于以往封闭式耳机的表现。此外相比同价位的多单元产品不需要分频，全频段的声音具有凝聚力。

这款耳机采用了 Audeze 专利的 Fazor 波导技术，可以去除大多数相位失真。平板单元采用了 Fluxor 磁体以及 Uniforce 振膜，可以进一步降低失真、提高灵敏度。

参数方面，耳机阻抗为 12Ω，灵敏度 105dB，最大输入功率可达 500mW。耳机频响范围 10Hz~50KHz，THD 失真度小于 0.1%，远超一般的入耳式耳机产品。

奥蒂兹 Euclid 耳机为 MMCX 接口可换线设计，官方标配一条 3.5mm 单端线材，用户可以自行升级至更好的耳机升级线。

IT之家了解到，这款耳机还提供了三种不同的耳塞套，其中透明硅胶套和海绵套分别由知名品牌 COMPLY 和 SpinFit 制造。官方发布了开箱视频：

IT之家了解到，目前这款耳机已经在淘宝上架，可以购买，国行零售价为 9299 元。