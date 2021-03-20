苹果联合创始人：苹果的成功没改变我的价值观，动机比技能更重要

3 月 20 日午间消息，在由百度安全和 DEF CON 主办的 DEF CON CHINA Party 上，DEF CON 创始人杰夫 · 莫斯（Jeff Moss）和百度副总裁马杰以 VR 的形式共同对话了苹果公司联合创始人史蒂夫 · 沃兹尼亚克（Steve Wozniak），讨论了包括极客成长、创新创业、AI、虚拟空间在内的众多议题。

DEF CON 是在全球网络安全领域顶尖的专业会议之一，迄今已有 28 年历史，被称作安全界的 “奥斯卡”。2018 年 5 月，百度安全联合 DEF CON 将这一国际顶级安全会议首次引入中国，并连续两年在北京举办了 DEF CON CHINA 大会。

在此次 VR 对话中，沃兹尼亚克提到，极客是一种真正伟大的艺术：“我没有和世界上的任何人竞争，我在和自己竞争，我做了最聪明的小事。对他来说，DEF CON 有时意味着打破约定俗成。如果规矩坏了，那坏规矩不适合我们。”

苹果联合创始人：很幸运，苹果的成功没有改变我的价值观

DEF CON 现场有很多音乐，沃兹尼亚克表示，音乐真的很鼓舞人心。“在过去的几年里，我支持过很多音乐。而在我年轻的时候，依附于歌词，音乐也是我的情感寄托。

而他与苹果的故事的开始也与音乐有关，沃兹尼亚克遇见史蒂夫 · 乔布斯（Steve Jobs）的第一天，乔布斯只有 16 岁，也没有音乐唱片。沃兹尼亚克向乔布斯展示了自己收藏的鲍勃 · 迪伦（Bob Dylan）唱片的内页歌词，从此，他的歌也成为了沃兹尼亚克和乔布斯生活中重要组成。

“乔布斯经常来我家，他会拿走我最近创造的一切并把它们变成钱或者工作。不过，当我开发第一台个人电脑并把我所有的原理图免费分享给家酿计算机俱乐部（Homebrew Computer Club）的成员时，他还不知道这一切。而当我给他展示时，他的第一个建议是，也许我们应该开个公司。”

沃兹尼亚克透露，苹果公司的第一桶金来自提供音频技术和多媒体方面的支持，但随着 Apple II 的推出，它贡献了苹果公司前十年的几乎全部收入。而 Macintosh 的推出则让苹果在有创造力的人群中很受欢迎，一些视频编辑需求只能在 Macintosh 上完成，Photoshop 也是。

然而到了上世纪 90 年代，沃兹尼亚克与苹果公司渐行渐远。他说，不要害怕走出去，要去探索任何可以帮助你实现梦想的东西，而不只是交接一份工作而已。

在对话中，沃兹尼亚克表示，“我们创立了苹果，我们达成了协议，我不会经营它，但我将是它的工程师。那是我的工作，我会坚持这一点。”

他认为自己很幸运，没有让苹果公司的成功改变自己的价值观，没有将财富和权力放在第一位，“我需要做一些更重要的事情”，“我的快乐并不是来自苹果公司的成就和成功，它来自于我所做的一切。这并不是说，苹果公司成为了一家和我所设想的不一样的企业，但我永远不会为此而牺牲自己的价值观。”

沃兹尼亚克认为，无论你拥有的是很多的资源，或是很少，这都决定不了你的成功。回头看，他认为自己做对了两件事。首先，利用了每一个组件节省了成本；第二，为苹果公司做了以前从未做过的事情。

“所以，尝试新事物能够激发你更好的思考，实现它的最好方法不来自经验，也不来自书本，这帮助我做了更伟大的事情。”

“成功的关键在于，你是想与众不同还是想和别人一样”

在沃兹尼亚克看来，“我们可以用技术来实现我们从未想过的事情，这才是真正鼓舞我的地方。如果你能做得更好，规则不适用。而它的动力来自于与生俱来的好奇心，很大程度上，我就是这样长大的。”

他还提到，有时候，动机比技能更重要。但是我们该如何保持一定水平的持续创新呢，部分原因可能是，我们有些人天生如此。但是你读过的书和看过的电影，生活中会有很多因素削弱你的创造力。不过不用在意，你可能拉不开那个抽屉，但可以打开那扇门。

如今，大型科技公司正主导着越来越多的创新，创业还是个好选择吗？在沃兹尼亚克看来，这个问题其实没那么复杂——我能不能做点对这个世界很重要的事，或者我可以做我想做的事，仅此而已。很多时候，成功的关键在于，你是想与众不同还是想和别人一样。如果你要写代码，你最好做到最好，确保世界上没有谁能比你写得更好。

“Siri 在被苹果公司收购之前，只是一个语音助手应用。后来的故事你知道的。如果你创造出了个好东西，即便它是独立的，它也可能会被大型科技公司所收购。但这正是你的退出策略，还有很多东西正等待着你明天去探索。”

沃兹尼亚克表示，提早接触 AI 是件好事，这是最先进的计算机技术，我们可以做出世界上最不可思议的事情。“但我们要理解，机器学习和大脑不一样。我们不能完全依赖技术，当你的注意力集中在一张非常小的幻灯片上时，你就不可能看到事情的全貌。”

在过去长达 8 年的时间里，沃兹尼亚克的身份既是一名工程师，也是一名老师，教授五年级至九年级的计算机课程，但他没有给外界任何消息，所以大家都不知道他在做什么。

沃兹尼亚克将那称为是生命中很重要的一段时光——“投身教育，源于我对于科技的热爱，对于教育的热爱，以及对很多在线课程的认可。”在学校，他教授学生如何使用电脑完成作业，而不是成为一个极客。

我们必将与 AI 同处，但也要意识到其局限性

毫无疑问，AI 正在改变我们的生活。在沃兹尼亚克看来，我们必将在未来与 AI 同处，但也要意识到它的局限性。

“当我写下第一个程序时，我就在思考大脑与电脑之间的问题。为什么人类可以用电脑解决很多问题？这并非只是因为电脑的速度。”

沃兹尼亚克认为，由于人类思维的局限性，AI 和机器学习很有意义。比如，如何设计一根更好的电线或组件，很明显，机器学习就是答案，而神经网络帮了大忙。

尽管 AI 的智力还无法比肩大脑，但它仍然是对我们最有帮助的。没有它，我们就是过不下去，拥有之后，我们更无法将其舍弃。

当然，我们必须理解，电脑并未像人类一样生活。AI 会不断学习，但人类的创造力是难以替代的。

在沃兹尼亚克看来，AI 可以是 “复仇者联盟”中的超级计算机 Jarvis，也可以是 “终结者”中的 Skynet。对于 AI 所带来的争议，沃兹尼亚克强调了 “人”的重要性——作为一个 “人”去思考。我们所有的目标都是让技术为人类服务，让人类过上人类的生活。

“AI 实际上是一种反射，其背后反映的是其创造者的价值观。我认为 AI 的价值在于帮助我们去实现人类的目标，为了避免失去平衡，我们应该构建某种审计或可信性机制，保障软件和算法的透明度，监管部门也应扮演更为重要的角色。”沃兹尼亚克表示。