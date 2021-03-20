扎克伯格称苹果隐私新政影响不大，Facebook 股价涨超 4%

3 月 20 日早间消息，据报道，在 Facebook CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）称苹果隐私政策调整对该公司影响不大后，这家社交媒体巨头的股价周五大涨逾 4%。

“我对适应这种情况怀有信心。”他之前在语音社交平台 Clubhouse 的房间里说，“我们会占据有利地位。我甚至觉得我们有可能变得更加强大。”

该股周五盘中一度上涨 5.1%，创去年 11 月以来的最大盘中涨幅，也创下去年 11 月以来的盘中最高点。

此事源自与苹果设备绑定的 ID，Facebook 等广告主可以借此瞄准用户，并追踪广告表现。但在即将于今年春初推出的 iOS 14 系统中，苹果会主动询问用户是否同意与开发者分享这类信息。

投资者一直担心此举可能削弱 Facebook 的广告投放能力，而该股也在这一消息宣布后走势乏力。

Facebook CFO 戴夫 · 维纳（Dave Wehner）在本月早些时候的会议上说，“有多少比例的用户会同意分享，目前还存在巨大的不确定性。”，此外，这项政策变化 “会在多方面带来挑战”。

扎克伯格的评论似乎弱化了 Facebook 的营收可能受到的冲击。

持有 Facebook 股票的 Jacob Internet Fund 基金经理瑞恩 · 雅各布（Ryan Jacob）说：“Facebook 通常会夸大挑战，而不会低估挑战。如果他们说这更像减速器，而不是障碍物，那就能起到鼓舞人心的作用。”

除此之外，摩根士丹利也看到 Facebook 在电子商务领域的潜力，指出该公司的网店功能已经吸引超过 2.5 亿用户。“这说明 Facebook 的平台今后几年仍有足够的选择，可以继续实现高速增长。”摩根士丹利写道。

Facebook 股价在周五纳斯达克市场常规交易中上涨 11.49 美元，报收于 290.11 美元，较前一交易日上涨 4.12%。目前在盘后交易中微跌 0.12%，至 289.77 美元。Facebook 股价过去 52 周最高价为 304.67 美元，最低价为 142.25 美元。