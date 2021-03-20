七彩虹发布五重奏室内乐系列耳机：三分频五单元，5899 元

IT之家 3 月 20 日消息 今天，七彩虹发布了 Colorfly Quintet · 五重奏室内乐系列耳机。这款耳机搭载三分频五单元，耗时三年校音，售价 5899 元。

IT之家了解到，全新的室内乐系列耳机 Quintet 五重奏采用三分频五单元复合扬声系统：两颗美国娄氏 + 两颗丹麦声扬动铁平衡电枢单元，配以一颗 9.5mm 口径的镀钛动圈振膜。历经三年校音，有效消除分频段落感，在 “1+4” 超宽频宽的素质基础上，调配如室内乐般全频如一的自然音色。

Quintet 五单元圈铁混合耳机腔体部分，由碳纤维面板和 3D 类肤树脂外壳组成，能够有效抑制音腔共振，内置气动控制通道，即时平衡音腔与耳道内的气流，从而带来质感蓬松且不发闷的清晰低频，有效消除其他频段的细节掩蔽效应。

Quintet 五重奏分别使用美国娄氏 ® 超高频与高频两颗动铁平衡电枢单元，其高频延伸高达 40kHz，约超出人耳有效接收频段范（≈20kHz）一倍，另由两颗丹麦声扬 ® 动铁驱动单元，合并输出密度瞬态俱佳的中高频响应。

Quintet 五重奏选用 2pin 0.78mm 插座设计，适配各类双针接头发烧线材，官方原配线材选用进口铜银丝带线芯，混编 S 绞线。特制包线，有效屏蔽复杂环境的电磁干扰。