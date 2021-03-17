【IT之家评测室】特立独行的国风游戏本，七彩虹将星 X15 上手体验

既在情理之中，也在意料之外，DIY 硬件大厂七彩虹前不久推出了旗下首款游戏笔记本将星 X15，起售价 5499 元，这宣示着其正式进军笔记本电脑市场。作为首秀产品，将星 X15 最大的卖点竟然是国风，致力于迎合对笔记本外观设计有追求的消费者。其 IP 形象是经典神话故事 “封神榜”中的雷震子，并联合知名插画师 “疯子木”，将更多科技元素注入产品设计。至于它的产品力如何，还是通过下面的文章来了解一下吧。

外观与设计

其实，当我刚拿到将星 X15 的时候，还是有点小惊喜的，因为官方寄过来一大盒周边产品，像是手办、记事本、插画日历、木质书签、鼠标垫等，感觉是想利用桌面上比较文艺气息的物品和摆件，去丰富和强化国风印象。作为第一代产品，这些周边的质量和细节确实用心了。据说首发购买的用户，有机会获得官方的限量周边大礼包。

看回产品本身，将星 X15 给我的第一眼印象就是它独特的颜色——星蓝色，这个蓝本身略微泛紫，会让人联想到紫罗兰。老实说这个蓝色调的不错，不过，将星 X15 的 A 面没有任何纹理和装饰，倒是更显文艺气息。

机身线条属于四四方方的硬朗型，除了靠近转轴处的左右侧边缘做了个小凸起外，造型比较规整。整机的厚度在 21.9mm，重量为 1.85kg，放在游戏本这个品类下，与市面上现有定位的竞品相比，算是相对轻薄的类型。A 面整体采用细腻的磨砂金属材质，手感光滑且不易沾染指纹。

至于为什么没有将 Logo 或产品标识放在 A 面，IT之家从七彩虹那边了解到，X15 将星的定位是年轻、潮流的消费群体，这其中很多人都喜欢用贴纸装饰 A 面去表达个性，这也是 X15 将星所要传达的产品特质，那后续的新品中官方也会附送一些国风贴纸，丰富 A 面的 DIY 可玩性。

不过，实际体验中我们发现，或许是为了追求轻薄，将星 X15 的 A 面刚性比较一般，这点需注意一下。掀开屏幕，将星 X15 支持单手开合，最大开合角度 150 度。B 面采用三面窄边框设计，底部边框较宽，居中的位置有一个白色哑光质感的七彩虹英文 Logo。边框为磨砂材质，顶部居中的位置有一颗摄像头，四边一共有 5 个长条形的橡胶脚垫。

屏幕部分采用了一块 15.6 英寸的 IPS 雾面屏，屏占比高达 86%。这块屏幕拥有 FHD 的分辨率、144Hz 刷新率、100% sRGB 色域以及 300nit 亮度。

我们通过 AIDA64 软件进行查看，发现它的生产商为 LG Display，型号是 LP156WFG-SPB3，一些定位高端的轻薄游戏本也采用了同款屏幕。

那我们进一步通过屏库网查询发现，这块屏幕还拥有 72% NTSC 色域，800:1 的对比度、1670 万色的色彩显示以及 5ms 响应时间。值得一提的是，将星 X15 搭载的是一块 GTX1650Ti 显卡，这个定位下同时采用高刷高色域屏幕也不多见。

IT之家借助专业校色仪和软件，进一步测试了将星 X15 的屏幕色域覆盖，实测其覆盖了 92.6% 的 sRGB，65.2% 的 Adobe RGB 以及 67.6% 的 DCI P3 色域，总体来看屏幕素质不错，基本可以满足普通消费者对于游戏、影音娱乐和轻办公的需求。

接着看 C 面，老实说 C 面给人的感觉有些割裂，既然是以颜色作为卖点，键盘部分的颜色也应该一致，或者至少说相似才对，但将星 X15 选择了黑色键帽表面加白色侧面的组合，看起来不单调但与非键盘区域的蓝色对比反差较为强烈。

不过有一说一，全尺寸键盘 + 完整大小的四颗方向键要给个好评，这样的键盘布局可以照顾到更多消费群体的需求。

长条形电源键单独放在键盘上方右侧，表面有一个透光开孔用于显示状态，但没有指纹识别之类的快捷解锁功能。巧克力键帽、1.8mm 键程、4 档键盘背光亮度、15 色 RGB 灯光，按键手感和功能兼容性都 OK，但还是那句话，希望后续七彩虹能统一下 C 面的颜色。

触控板部分的面积中规中矩，位置偏左，表面材质和 A、C 面相同，触感和按压手感都不错，但下面两个角按下时略有松垮。

触控板右侧的掌托部分，有个很有意思的细节。七彩虹在这里印上了雷震子展翅向天的图案以及将星 X15 的艺术字风格 Logo，这在目前主流的笔记本 C 面设计中确实不多见。官方希望借助这种方式，潜移默化中强化用户的品牌印象。其实，日常将手腕放在图案的地方，并不会带来奇怪的手感，不过随着使用时间的增加，图案的耐磨性还有待验证。

接口方面，七彩虹将星 X15 还是比较丰富的，左侧有防盗锁口，USB 3.2 Gen1 和 USB 2.0 Type A 接口、麦克风接口、耳麦音频插孔；

前侧有三个电源、电池状态指示灯，右侧有 RJ45 网线接口、1 个 USB3.2 Type-A 接口和 1 个 USB3.2 Type-C 接口、标准读卡器卡槽；

背部竟然还有一个 Mini DP 接口、HDMI1.4 接口以及电源接口，左侧和背部还有三个出风散热口，可以说这套接口应对主流的外接设备完全够了，一般情况不用再额外配备扩展坞。

最后是 D 面，将星 X15 直接使用了黑色塑料底壳，上下各有一组黑色橡胶脚垫，上半部分布满了一大片进风口开孔，底部脚垫的两侧还有一组扬声器开孔。总的来说，将星 X15 这次的造型和外观设计中规中矩，配色、接口数量以及全尺寸键盘是亮点，但整体的机身质感感觉还有强化的空间。至于 C 面的雷震子形象好不好看，这个就见仁见智了。

配置与性能

配置方面，七彩虹将星 X15 采用的是入门级游戏本的主流选择，具体硬件规格如下：

屏幕：15.6 英寸，16:9/FHD/144Hz/5ms/100% sRGB；

处理器：intel 酷睿 i7-10870H，8 核心 16 线程，基础频率 2.2GHz，动态加速频率 5.0GHz，三级缓存 16MB；

显卡：NVIDIA Geforce GTX 1650 Ti，4G GDDR6 显存；

内存： 2*8GB DDR4 2666MHz 内存，双通道，最高支持扩展到 32GB；

硬盘：512GB NVMe M.2 SSD；

电池：49Wh，120W 电源适配器；

其他：Wi-Fi 6，炫彩背光键盘，性能控制中心；

从上面的硬件信息上不难看出，将星 X15 针对的人群比较垂直，主要是为喜爱玩高帧电竞端游的玩家提供入门级游戏本配置。结合它的售价来看，优势是处理器和屏幕，其他部分的配置中规中矩，扩展接口和存储升级方面做得也不错。那接下来，我们就来看看这台笔记本的性能和游戏体验如何。

首先，需要说明一下的是将星 X15 系统内置了一个性能控制中心，包含了游戏本必备的性能等级调节和散热相关设置等。控制中心分四大模块，分别是性能模式、按键 / 鼠标宏设置、键盘灯光设置以及风扇转速调节。

其中性能模式中有分为省电、安静、娱乐和性能 4 档，性能等级依次增强，风扇设置里则可以一键启用最大转速，也就是大家所熟悉的强冷模式。至于灯光和按键宏的设置，都是游戏本玩家耳熟能详的，这里就不再过多赘述。总之，这个控制中心的 UI 视觉比较简单粗暴，一看就懂。接下来的测试环节，我们的测试基准环境都将在性能模式 + 最大风扇转速下进行。

CPU 部分，我们直接用 CineBench 进行跑分，在 CineBench R20 的测试中，将星 X15 的这颗 i7-10870H 单核得分 461 分，多核得分 3347 分，属于正常发挥，但放在 5000 档的价位段上就比较出色了。

GPU 方面，相信 GTX1650Ti 这块独显很多人都比较了解。我们也通过 3D Mark 进行了简单的跑分测试，在 Time Spy 的测试中，将星 X15 获得了 3721 分的显卡分数；而 Fire Strike 中则获得了 10450 的显卡分数，可以说这组成绩也是中规中矩。

那接下来我们再看看游戏表现。由于 GTX 1650 Ti 的定位，IT之家这次简单的选取了两款游戏来测试。先是目前最火的 PC 端游原神，进入游戏后我们选择 60 帧 + 全高特效，关闭垂直同步和动态模糊，在实际的战斗中帧数可以稳定在 60 帧，偶有几帧小幅度波动，CPU 和 GPU 的温度都在 60 度 - 65 度区间，看来应付原神问题不大。

然后是 3A 大作古墓丽影：暗影，进入游戏后直接选择高特效预设，并运行自带的基准测试，最终将星 X15 获得了 59 帧的平均帧数，所以虽然在定位上是入门级游戏显卡，但玩一些优化较好的单机大作和比较吃配置的 PC 端游都不用担心游戏体验，而像吃鸡、CS:GO、守望先锋这类的竞技类游戏，也可以发挥高刷屏的优势，获得更畅快的游戏体验。

功耗与散热

散热表现也是衡量游戏本的重要指标。作为七彩虹旗下的首款游戏本，将星 X15 的表现如何呢？咱们先拆开看看内部的散热结构。

取下 D 壳表面的 15 颗螺丝，沿着边缘翘起卡扣即可拿掉 D 面，将星 X15 采用了双风扇 4 热管的设计，CPU 覆盖 2 根铜管，GPU 覆盖 3 根，其中有 1 根为 CPU、GPU 公用。

GPU 的下面有两个内存插槽，自带两条 8GB 的三星内存。

左下角有一个 M.2 固态插槽，且自带一根 512GB 的三星 PM981 固态。

右侧是一个 SATA 接口的空硬盘位；

再右侧是一条 L 型电池，容量为 49Wh。

接下来就是烤机测试了。首先，我们在室温 25 度环境下单烤 30 分钟 FPU，此时 CPU 温度为 90 度，CPU 功耗可以保持在 60W，主频稳定在 3.0GHz；

然后是 30 分钟双烤 FPU 和 GPU，此时 CPU 温度在 67 度，功耗 23W，主频稳定在 1.8GHz 左右；GPU 部分的温度在 66 度，功耗 50W，频率较高，达到了 1740MHz。双烤时的性能释放比较保守，CPU/GPU 的温度压得很低，但功耗表现也较为一般。

内存和硬盘方面，具体型号在前面的拆机环节中已经提过，都是三星家的。实际的跑分表现IT之家也用软件进行了实测，大家可以参考一下。内存的表现中规中矩，而硬盘方面由于是 512GB 的版本，写入速度方面与 1TB 的版本还有点距离。

总结

将星 X15 作为七彩虹旗下首款笔记本产品，以游戏本定位加国风设计为卖点，并没有选择与主流游戏本作性能上的硬刚，反而是在配色，屏幕素质和键盘、接口等消费者容易感知到的地方多下功夫，内存硬盘等存储上的用料也比较良心，所以整体的使用体验和素质比较均衡。

不过，可能是由于显卡缺货的原因，将星 X15 没有采用主流的 RTX30 系显卡，机器内部结构也有较大的改进空间，比如完全可以去掉 SATA 硬盘位换成更大的电池提升续航水平，雷震子的原创 IP 形象能否被主流消费群体认同也需要时间的验证，这些都是初代产品力和细节上亟待改善的。希望未来，七彩虹能够深耕这一品牌，为消费者推出更具性价比，性能体验更极致的产品。