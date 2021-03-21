高通骁龙 860 曝光：骁龙 855 + X50 5G 基带打包版，小米 POCO 会用

IT之家 3 月 21 日消息 近期，有国外爆料者 chunvn8888 曝光了 POCO X3 Pro 的完整外观、参数信息。POCO X3 Pro 将搭载高通还未发布的骁龙 860 处理器，以及 6GB/128GB 与 8GB/256GB 存储配置，最高 1TB microSD 卡扩展。

值得注意的是，高通骁龙 860 处理器目前还没有发布，去年 8 月份，realme 副总裁、全球产品线总裁王伟明确表示没有骁龙 860。

不过骁龙860的信息也不是一点眉目没有，骁龙 860 处理器采用 Kryo 485 架构，频率为 2.96GHz，以及 Adreno 640 GPU。据微博博主@数码闲聊站 消息，高通把骁龙 855+X50 5G 基带打包更名骁龙 860 继续卖了，小米子品牌 POCO 会用，单模 5G 在印度倒是没多少影响。

IT之家获悉，在外观方面，POCO X3 Pro 拥有黑、金、蓝三种配色，前面板为 2.5D 玻璃，后盖为 3D 玻璃，厚度为 9.4mm，重量为 215g。

屏幕方面，POCO X3 Pro 将配备 6.67 英寸 Full HD+ IPS 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率，最高 450 尼特亮度。

摄像头方面，POCO X3 Pro 将配备 48MP + 8MP + 2MP + 2MP 后置四摄，前置 20MP。

其余方面，POCO X3 Pro 拥有 5160mAh 电池，支持 33W 快充，配备 USB-C 接口与 3.5mm 耳机孔，且搭载了双扬声器、NFC。