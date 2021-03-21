因销售 iPhone 12/Pro 系列不含充电器，苹果在巴西被罚款 200 万美元

IT之家3月21日消息 据巴西科技媒体 Tilt 报道，由于新 iPhone 的包装盒中没有充电器，苹果公司在巴西圣保罗州被处以近 200 万美元的罚款，原因是违反了《消费者保护法》。

圣保罗的消费者保护机构 Procon-SP 决定对苹果公司进行罚款，因为苹果公司决定从 iPhone 的包装盒中移除电源充电器，这受到了严格的审查。在 iPhone 12 系列手机上，苹果将电源充电器从包装盒中移除，称这样做可以减少碳排放和稀土金属的使用。

IT之家获悉，去年 12 月，巴西机构通知苹果，在该国销售包装盒中没有充电器的 iPhone 违反了《消费者保护法》。苹果对该机构的担忧作出回应，称大多数客户已经有备用充电器，在包装盒中再提供一个充电器是没有必要的。

Procon-SP 的执行董事费尔南多 - 卡佩兹（Fernando Capez）在罚款后对苹果公司提出了严厉的警告，称其需要尊重和理解巴西的消费者法律和制度。除了缺少充电器，苹果还因为在 iPhone 的防水性能上误导客户而被罚款。

从 iPhone 7 开始，iPhone 防水性能就有了不同的规格。例如，最近的 iPhone 12 系列被认证可浸入 6 米的水中，时间长达 30 分钟。

Procon-SP 声称，苹果拒绝为那些使用 “防水”iPhone 遭受进水损害的客户维修设备，即使这些设备在保修期内。另外还有向苹果公司提出的其他指控，苹果公司声称通过 iOS 更新故意降低旧手机的速度，以鼓励客户购买新机型。

苹果将有机会对 200 万美元的罚款提出上诉。