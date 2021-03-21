华为发布 HomePON 星光智能光猫：全房间千兆光纤组网

IT之家3月21日消息 3 月 20 日，由中国建筑装饰协会主办的 “2020 家装产业年会”在浙江召开。会上，华为接入网产品线副总裁曹长阳带来 “一根光纤点亮 F5G 绿色智慧家庭”的主题演讲，探讨了家装行业转型过程中家庭组网的创新方向，提出了 3 个 “1”；分享了一个趋势，提出 FTTR 真千兆全光组网引领的 FTTH 第二次革命已经到来，网线的下一代是光纤；发布了业界首款面向家装市场的 FTTR 面板式华为星光智能光猫；倡议了光纤在家庭部署的规范尽快落地，形成行业标准，延伸到每个房间。

家装行业正步入 “以人为本 “的全光智能品质体验时代

当前，地产行业正在从传统模式向智慧地产转型，家装行业也向智能家居迈进，两者共同的目标都是通过聚焦人的需求，从提供功能转变为 “以人为本”，打造智慧家庭生活体验。另外一方面，疫情导致家庭从娱乐中心变成了生产中心，要求沟通更顺畅、生活更便利、工作更高效，带来新的联接体验需求。针对这些新趋势，关键是要解决人与人、人与物、物与物的沟通，实现万物互联。曹长阳认为，“智慧家庭的未来形态是万物互联，向这个目标前进过程中会存在万物光联、万物数联、万物智联三个阶段”。

其中，光纤凭借长寿命（1 次安装便可长效使用 30 年）、高速率（传输能力强，可支持万兆网络）、易安装（直径仅为网线 1/3，透明美观且施工便捷）、高可靠（高效稳定，抗干扰能力强，丢包率低）等突出的优势，将会替换网线成为家庭组网的新介质，成为万物光联的最佳载体，家庭覆盖的第 2 次革命。光纤将从家庭延伸到房间、从工厂到机器、从办公室到桌面，从而构筑数字大厦的底座。其次，基于光纤联接的数字化，支撑数据的稳定并发，采集与打通，最终构筑物理世界的数字孪生。最后，综合利用 AI、大数据、云计算、数字孪生、边缘计算等技术实现智能化，打造个人化高品质的智能人居生活空间。

华为 HomePON 真千兆全光房间组网是家庭全屋覆盖的终极方案

曹长阳强调，“最好的家装是把房子变成家，光纤到屋，幸福满屋。最大的幸福是家庭里的每一个人，在每一个角落、每一个时刻都可以同时享受到稳定的真千兆品质体验。”华为 HomePON 真千兆全光房间方案采用 FTTR 光纤组网，将光纤铺设至每一个房间，并部署华为星光系列光猫路由一体机，可支持 1 拖 16 超级组网，将超千兆的 Wi-Fi 网络覆盖到家庭每个角落，成为目前家庭组网的终极方案。相比传统的网线组网、Wi-Fi 中继组网、电力猫组网方案，FTTR 全光组网方案具备极高的带宽容量、优秀的抗干扰能力、以及极大的覆盖面积，为全屋智能化体验打造坚实的家庭网络基础，满足了智慧家庭业务的多样性需求，开启了更加广阔的产业空间。

业界首款面向家装市场的 FTTR 面板式智能光猫套装

大会上，华为星光面板式智能光猫首次亮相。该产品做到了性能和美观的高度融合：对比其他从光猫，它将电源和光纤合二为一，只需连接一根光电复合缆便可完成传输和供电，实现光电合一；其 20mm 的超薄厚度，能够灵活拓展，便于穿管和安装，部署起来非常便捷；另外，它采用石墨烯散热技术和直流远供电源，功耗降低 20%，体现了绿色节能的产品设计理念。加之外观简洁大方，可轻松部署在墙面，可以说是时尚与实力并存，美观与性能担当。

跨界协作，共同做大 FTTR 产业生态

目前，基于华为 HomePON 方案的千兆光网 FTTR 已在广东、四川、天津、吉林、陕西、云南、河南、辽宁、湖北等 11 省市 13 个运营商进行商用发布，并在全国 20 多个省市完成试点。根据十四五期间 FTTR 改造空间数据，FTTR 预计在未来 5 年会走进中国 40% 的家庭，将打开 5500 亿市场空间，带动数字应用与智能家居产业 30000 亿的空间！

最后，曹长阳提出呼吁，FTTR 真千兆全光房间引领的第 2 次 FTTH 光改革命已经到来，希望家装界、地产界、相关标准组织、运营商和用户抓住机遇、跨界协作、构筑良好的产业商业生态圈，将房屋通光纤提升到通水、通电、通煤气一样的重要地位，为面向未来的智慧家庭构筑最佳的网络基础，实现光纤到屋，全家幸福。构筑千兆光网，提供千兆光宽，确保真千兆高品质体验。