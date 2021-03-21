苹果维修 “使用翻新替换产品”引发集体诉讼，将于 8 月在美国开庭审理

IT之家3月21日消息 外媒 MacRumors 报道，根据律师事务所 Hagens Berman Sobol Shapiro LLP 通知，最初于 2016 年提起的一项集体诉讼，指控苹果公司向客户提供翻新替换设备违反了《马格努森 - 莫斯担保法》、《桑安比佛利消费者保用法案》和其他美国法律，将于 8 月 16 日进行审判。

IT之家获悉，苹果公司的维修条款和条件规定，在维修客户的产品时，该公司 “可以使用新的或翻新的、在性能和可靠性上等同于新的部件或产品”。Maldonado v. Apple Inc. 诉讼中的原告称，翻新或 “再制造”的设备在 “性能和可靠性上不等同于新的”，因此要求苹果公司给予金钱赔偿。

该集体包括在 2012 年 7 月 20 日或之后直接或通过 iPhone 升级计划购买了 iPhone 或 iPad 的 AppleCare + 或 AppleCare 保护计划，并在随后收到 “再制造”替换设备的美国居民。任何符合这一描述的人都将自动被纳入集体，除非他们在 5 月 3 日前选择退出，以保留就诉讼中的索赔单独起诉苹果的权利。

苹果公司否认在此案中存在任何不法行为，但如果法院判决苹果公司败诉，集体成员可能有权获得金钱赔偿。如果有的话，具体赔付金额将取决于有多少集体成员提出索赔。

此案将在美国北加州地方法院审理。