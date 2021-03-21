小米 10S 霸榜两周后，黑鲨 4 Pro 以一分优势再登顶 DXOMARK 音频榜：外观参数等曝光

IT之家 3 月 21 日消息 评测机构 DXOMARK 昨日公布了黑鲨 4 Pro 的音频评测结果：以 81 分的成绩登顶音频榜单，仅比 3 月 8 日登顶该榜单的小米 10S 高出一分，DXO 评语 “卓越的演变”。

值得一提的是，DXO 同时还曝光了黑鲨 4 Pro 的渲染图，从图中看来该机将采用居中超微孔 OLED 屏、后置横排四摄的外观设计，且拥有醒目的黑鲨标识。

据 DXO，黑鲨 4 Pro 搭载了高通骁龙 888 处理器、配置 144 Hz 刷新率的 6.67 英寸 AMOLED 屏幕（比前代小一些），内置 4500 mAh 电池，同时支持 120W 超快充电技术，顶部和底部采用完全对称双扬声器设计，提供一个 3.5 毫米的耳机插孔。

DXO 认为，黑鲨 4 Pro 以其 81 分总分成为了音频质量的新标杆，比两周之前评测的小米 10S 更强，尤其是在播放方面。

具体过程不再多说，DXO 最终结论为：

黑鲨 4 Pro 在音频上取得了令人印象深刻的进步，成为我们目前测试的所有手机中表现最好的一款设备。如此出众的成绩更展现在播放性能上，比之前（最新的）分数最高的手机还多了三分，这可归功于它在所有用例中的表现都极为稳定且令人印象深刻。因此，黑鲨 4 Pro 无疑是聆听音乐、看电影和玩游戏时的绝佳选择。 在录制方面，自拍爱好者或音乐会录制达人会对黑鲨 4 Pro 抱有更高的期望。但尽管作为一款录音设备存在一些弱点，但黑鲨 4 Pro 在所有播放用户场景中的表现都很稳定。

DXO 总结的黑鲨 4 Pro 优缺点：

IT之家了解到，就目前已知的信息，基础版的黑鲨 4 将搭载高通骁龙 870 芯片，全系 120W 闪充，内置 4500mAh 电池，采用三星 E4 OLED 屏，支持 144Hz 刷新率+720Hz 多指采样率，2.76mm 最小挖孔，全系升降肩键，横排三摄。