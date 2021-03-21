小米手机官宣 “明早 10 点发布 BIG NEWS”，有望为小米 11 Pro 系列

IT之家3月21日消息 小米手机刚刚宣布，明早 10 点将会发布 BIG NEWS，小米公司高管与各大账号也纷纷转发该消息。

此外，数码博主 @数码闲聊站 表示不止有旗舰手机，还有重磅新品。

IT之家根据此前曝光与预热信息汇总，新品有望为：

小米 11 Pro 系列

目前关于小米 11 Pro 以及小米 11 Pro+（或 Ultra）的爆料信息已经很详尽了，甚至这两款型号为 M2102K1C/M2102K1AC 的两款机型已经通过工信部和 3C 认证。

此前的爆料内容来看，小米 11 超大杯将采用全球最大底且附带各种旗舰新技术的三星 GN2 主摄，后置模组面积非常大。还有其他博主称该机可利用后置镜头旁边的小窗自拍（特殊摄影模式）。

小米可折叠新机，属于 MIX 系列，采用向内折叠设计

据爆料，小米正在研发一款向内折叠的智能手机，类似于三星 Galaxy Fold 和华为 Mate X 系列。今年早些时候，小米可折叠手机真机的图片曾在网上曝光，这款手机的中间似乎有一个很大的折痕。最新的模具图片曝光了手机的背面，该机采用三摄像头的设置。

小米笔记本 Pro 或小米平板 5

小米此前已官宣将发布小米笔记本 Pro 和小米平板新品。据爆料，小米平板 5 将搭载高通骁龙 870 芯片，采用 10.95 英寸 2K 分辨率 144Hz 刷新率的华星光电 / 京东方出产的 LCD 屏，运行 MIUI For Pad 系统，采用侧边指纹方案，配备 20MP+13MP 摄像头，厚约 8.13mm，重约 510g。

小米笔记本 Pro 则有望搭载 i7-11375H 处理器，并配备尚未发布的 RTX 3050 Ti 独显。

小米电动汽车

IT之家网友呼声较高的一项，但也是概率最小的一项。

小米造车的传闻最近也是沸沸扬扬，小米上个月官方回复“电动汽车制造业务还未正式立项”，但也有消息说小米汽车最快 4 月立项。

大家觉得会是哪一款呢？