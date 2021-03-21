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小米 11 Lite 4G 版将搭载骁龙 732G 芯片，内置 4250mAh 电池，重 150 克

2021/3/21 21:36:08 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家3月21日消息 海外爆料者 @sudhanshu1414 今日公布了一些关于小米 11 Lite 的信息。据介绍，该机是专为欧洲等市场制定的，拥有 4G 版和 5G 版。

小米 11 Lite 4G  版将采用 6.55 英寸 AMOLED 屏幕，拥有 FHD + 分辨率，支持 90Hz 刷新率，搭载高通骁龙 732G 芯片，后置 64MP 主摄 + 8MP 超广角 + 5MP 微距镜头，内置 4250mAh 电池，支持 33 瓦快充，运行基于 Android 11 的 MIUI 12 系统。

其他方面，该机支持蓝牙 5.2、NFC、双 SIM 卡、microSD 插槽，无 3.5mm 插孔，整机尺寸约为 164 x 74 x 6 毫米，仅重 150 克，包装盒中附赠充电器。

此外，他还放出了三种渲染图，预计该机将提供黑色，豆沙色和青紫色三种配色，拥有与小米 11 极度相似的后置三摄设计以及前置打孔面板。

IT之家了解到，该机在国内似乎将命名为小米 11 青春版或小米 CC 11，型号 M2101K9C，国内版本有望首发高通骁龙 775 移动处理平台（但数码闲聊站称国内暂时只有骁龙 765G 版本）。

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关键词：小米芯片

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