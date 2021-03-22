英国央行行长：英国应立法要求谷歌打压网络金融欺诈

北京时间 3 月 22 日早间消息，据报道，英国中央银行英格兰银行行长安德鲁 · 贝利（Andrew Bailey）正在游说英国政府，希望通过法律手段要求谷歌等互联网巨头打压金融欺诈网站。

据悉，贝利一直在游说英国内政大臣普瑞蒂 · 帕特尔（Priti Patel），希望将这一措施加入有望于今年提交给议会审议的《在线危害法案》（Online Harms Bill）中。

英格兰银行发言人说，该行并未在非公开会议上发表评论，因此不会对贝利是否已经就此事与帕特尔进行交谈作出回应。

该发言人表示，贝利已经多次表示《在线危害法案》应扩大适用范围，涵盖金融服务领域。

但这位发言人表示，这个话题属于金融行为监管局（FCA）的职责范围，不属于英格兰银行管辖，因此应由 FCA 制定这一领域制定政策。贝利在掌舵英格兰银行前，就曾担任 FCA 负责人。

按照目前的情况，《在线危害法案》将迫使互联网巨头解决诸如在线儿童诱骗和恐怖主义之类的问题，但并未着眼于新冠疫情期间激增的金融欺诈行为。

有评论人士指责谷歌从欺诈中受益，因为通过发布快速致富方法或其他骗局实施欺诈的公司或个人，会向这家互联网巨头购买搜索广告。

谷歌表示，他们会在接到通知后关闭欺诈网站。该公司之前一直指责监管机构提供的指导不力，导致其难以落实反欺诈规则。

根据去年 1 月的报道，当时还担任 FCA 负责人的贝利曾在私人电子邮件中表示，使用谷歌发布广告的企业能够绕开旨在防止误导性销售的规则。