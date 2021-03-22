本文简介了近期科学热文：

1、放射性 “雪花”就像宇宙中最小的核弹

引发大规模核爆炸的放射性铀的微小雪花结构或许能解释宇宙中一些神秘的恒星爆炸，当较小的恒星死亡时，它们会冷却成之前的外壳，即白矮星。最新研究称，这些老化的白矮星冷却时，铀原子会沉积到中心，冻结成沙粒大小的雪花状晶体，这些 “雪花”相当于宇宙中最微小的核弹，成为 “引爆火药桶的火花”。专家指出，了解这些爆炸如何发生非常重要，有助于更好地洞察元素的产生以及宇宙的膨胀。

2、大脑会扭曲人们的记忆

最新研究发现，当人们夸大相似记忆之间的差异时，他们能更好地回忆某些事情，该发现有助于解释为什么记忆会发挥一定的作用，以及为什么记忆会随着年龄的增长而衰退。当人们在心理上夸大物体之间的颜色差异时，他们更善于回忆哪个面孔和哪个物体是相对应的，大脑成像显示，这种夸张扭曲的记忆与大脑外侧顶叶皮层区域的活动性密切相关。研究人员称，发现扭曲记忆实际上能帮助我们区分这些相似记忆，我感到非常有趣。

3、月球有尾巴，地球每月会 “戴围巾”

月球就像在星空中翱翔的彗星，月球后方跟随着一条由辐射物质组成的细长尾巴，而地球每个月都会直接穿过月球一次，就像 “戴围巾”。月球尾部是由数百万个钠原子构成，它们被流星撞击从月球土壤中溅射至太空，然后被太阳辐射推至下方几十万公里处。每个月总有几天，当新月位于地球和太阳之间时，地球引力会将钠原子尾巴拖成一束长光，环绕着地球大气层，然后冲向另一侧。据悉，“月球尾巴”无害，人类肉眼看不到，但在每月新月的几天里，高功率望远镜能探测到天空中钠释放的微弱橙色光芒。

4、超级旋转的海洋可以冷却极端的系外行星吗？

天文学家继续对小型红色恒星系统搜索可能适宜生命存活的星球，但几乎可以肯定的是，这些星球是潮汐锁定状态，行星的一侧终究朝向主恒星。这对外星生命存在的可能性提出了严峻挑战，目前最新研究提出一种更均匀地冷却系外行星的方法——比系外行星自转速度更快的超级旋转海洋，可以起到冷却作用。

5、火星上怪异的长云揭晓部分谜团

长形的阿尔西亚山长云是火星的一个显著特征——细长、明亮的水冰云在火星表面上空延伸，从阿尔西亚火山一直延伸至奥林匹斯火山，该现象每年会在火星夏至前后出现，这种云层的形成和消退会持续 80 天或者更长时间。目前，欧洲航天局 “火星快车”探测器最新观测显示，这是迄今为止在火星上观测到最大的 “地形云”，这意味着它是由于行星表面的地形特征 (例如山脉或者火山)迫使风向上而形成的。

6、2100 年夏季可达到 6 个月

最新研究表明，全球气候变暖将改变四季长度，预计到 2100 年，长达 6 个月的夏季可能会成为北半球的常态。相比之下，冬季一年可能持续不到两个月，而春季和秋季也同样短暂。这些剧烈的季节性变化将对世界产生深远影响，扰乱农业和动物行为，增加热浪、风暴和野火的频率，最终增加 “人类生存风险”。未来携带病毒的热带蚊虫很可能向北扩散，并在更长、更热的夏季发生疾病爆发。

7、双胞胎比以往任何时候更多

最新一项研究表明，目前全球诞生双胞胎的数量正在成倍增加，近年出生的双胞胎比以往任何时候更多。自上世纪 80 年代以来，全球双胞胎出生率增长了 30% 以上，从 1980-1985 年，每千名新生婴儿有 9 对双胞胎，2010-2015 年，每千名新生婴儿有 12 对双胞胎。医学专家称，体外受精等医学辅助生殖，可能在很大程度上解释了双胞胎数量增多的现象，试管受精会增大双胞胎几率，同时，值得关注的是双胞胎分娩和婴儿高死亡率密切相关，并且与母亲和儿童在怀孕期间、分娩期间及之后产生的更多并发症有关。