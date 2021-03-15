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《流浪地球》导演郭帆将亮相一加 9/Pro 发布会：带来微电影《离开月球的人》

2021/3/15 14:51:31 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月15日消息 一加手机今天宣布，将携手导演 @郭帆 FrantGwo 续写与月球的影像故事——微电影《离开月球的人》。郭帆导演还将与主演亮相 3 月 24 日一加 9 系列新品发布会现场。

2019 年 2 月 5 日，郭帆执导的科幻电影《流浪地球》上映，该片根据刘慈欣同名小说改编。《流浪地球 2》宣布定档 2023 大年初一。

OnePlus 9 系列新品发布会将于 3 月 24 日 14:00 在上海东方体育中心召开，一加 9 和一加 9 Pro 都会搭载哈苏手机影像系统。

IT之家了解到，近期一加科技宣布将与哈苏达成为期三年的合作，今年将成为 “一加影像年”。

此前一加手机表示，2021 年，一加携手哈苏，将月亮”带回”地球，点亮美好。这支由《马戏之王》导演 Michael Gracey 为 OnePlus 温情掌镜的《月落城》，带你看见这座城市不曾被发现的角落。

据悉，一加亿元打造 IMX789 传感器。这是一加有史以来投入成本最高的定制传感器。除了双原生 ISO、全像素全向对焦技术、实时 HDR 视频拍摄等，IMX789 还将提供 4K 120 帧的视频拍摄体验。

此外，一加将推出 “哈苏专业模式”，为专业用户打造，除了可以灵活调整快门速度、感光度、白平衡等多种参数，还可通过「峰值对焦功能」快速精确对焦，并能拍摄具有 12 位色彩深度的 RAW 格式照片，捕捉高达 687 亿种颜色。

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关键词：一加9月球

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