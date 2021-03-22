找杨笠代言翻车，英特尔 “自杀式营销”暴露重重焦虑

近日，脱口秀演员杨笠代言英特尔引发争议，不少网友站在男性角度对英特尔产品进行抵制。随后，英特尔官方微博下架了该代言内容，同时英特尔官方淘宝店也撤下了与杨笠相关的宣传海报，但又引发部分女网友不满。

截止目前，英特尔官方和杨笠均未对此次事件进行回应。但不少感到不满的网友仍在英特尔中国官微留言质疑，英特尔可以说有些 “两头不讨好”。有业内人士认为，英特尔这次选择代言人有些草率。

英特尔此次想要宣传的是其去年重磅推出的 evo 平台品牌，被英特尔寄予引领笔记本电脑产业发展的厚望，其也亟需借助流量进一步打开市场。从选择代言人的 “不慎重”中也窥见出这家芯片巨头的焦虑，在核心的 PC 市场遭遇 AMD 的逆袭和苹果的 “叛逃”后，英特尔急需维持自身的老大地位。

杨笠代言引争议，英特尔宣传翻车

3 月 18 日，英特尔消费类产品官微英特尔芯品汇发布杨笠宣传英特尔笔记本电脑的相关内容，并配上 “看金牌投资人杨笠如何为职场电脑平反”的文案。杨笠的代言词依然还是自己脱口秀中惯用的话术：英特尔的眼光太高了，比我挑对象的眼光都高。

该微博发布后不久，遭到不少男网友抵制，认为杨笠的脱口秀是通过挑拨男女对立来制造流量，没资格担任男性用户为主的电脑产品代言人。还有网友认为，杨笠的脱口秀都是以侮辱男性来制造笑点和噱头，并表示今后将拒绝再用英特尔的产品。

有人抵制，也有人支持。部分站在女性角度支持杨笠的网友表示，过去的脱口秀都是男性为主，也出现过不少嘲笑女性的段子。杨笠作为女脱口秀演员，她只是指出了一部分男人的问题，更不存在侮辱。

面对争议，英特尔迅速用行动回应：下架了杨笠相关代言，同时英特尔官方淘宝店也撤下了与杨笠相关的宣传海报，另一脱口秀演员 Rock 的代言内容并未下架。作为品牌方，英特尔的这次商业宣传也被部分网友吐槽为 “自杀式营销”，“史诗级营销灾难”、“为什么英特尔明明看起来性能那么普通，但是价格却可以那么自信。”

智和岛创始人、互联网财经作家胡华成表示，杨笠代言英特尔遭抵制，原因在于电脑产品的主要用户是男性，而杨笠则因为自己的脱口秀与中国 “普通男人”站在了对立面，因此将两者结合之后必然会产生很大的违和感。

他认为，英特尔这次严重的代言翻车事件也暴露了英特尔公司的一些心态。第一种可能是为了图方便，选择代言人有点草率，但很明显杨笠的人设跟英特尔的目标用户并不匹配。第二种情况可能是故意而为之，不管用什么方法，只要能引起人们的注意就是成功的。如果英特尔真的是这样打算的话，那么这次营销算是成功了。

资深互联网人士、市场营销专家张栋伟认为，英特尔找杨笠作代言人，显然是很不慎重的。作为著名的科技企业，英特尔应该注意自己品牌的 “调性”和 “品味”，不能陷入流量化思维。

CPU 市场地位遭威胁，人事动荡不断

英特尔此次想宣传的是其在去年 9 月推出的 evo 平台品牌，这被视为英特尔这几年 PC 业务最大的项目布局。它是英特尔与 OEM 厂商共同提出的一整套的关键体验指标，包括性能、续航、响应时间、设计等维度，一旦一款笔记本通过这一套测试，就能获得英特尔 evo 标识认证，意味着它在体验上获得了保障，相当于官方帮助消费者进行了权威挑选。

据英特尔此前透露，已有 20 多款产品通过 evo 认证，另有 150 多款产品在开发。在英特尔官方淘宝店上，联想、惠普、戴尔、宏碁等十多款电脑都获得了 evo 标识认证，价格从 5499 元到 14999 元不等。

很大程度上来看，英特尔找杨笠代言是看中了她的流量，对于这个新推出的品牌，英特尔也亟需进行推广，但这种急功近利的做法最终反噬了品牌自身。在杨笠代言后，不少网友表示，将抵制英特尔的产品，英特尔很可能因此遭受一定程度上的业绩损失。

这实际上也暴露出英特尔自身的焦虑，其在近几年来的地位面临越来越严峻的挑战。最核心的便是在此前连年萎缩的 PC 市场中，英特尔遭遇 AMD 的绝境逆袭。据 PassMark 最新数据，AMD 的 CPU 市占率已从 2016 年的不足 10% 增长至如今的接近 40%，创下 14 年来的最高纪录，让不少人高呼 “AMD，YES”。在英特尔此次代言事件中，AMD 也得到不少网友关注，成为 “幕后的赢家”。

此外，英特尔还遭遇老朋友苹果的抛弃。去年苹果宣布将把 Mac 产品线的处理器由英特尔的过渡到自研的基于 Arm 的芯片，首款芯片 M1 发布后，因更为突出的性能取得了积极的市场反响。

这背后最直接的原因在于，英特尔在产品制程上的落后。在 14nm 制程上，英特尔足足停留了 5 年时间，而后 10nm 制程因良率、产能瓶颈，又推迟两年面世。7nm 工艺制程则多次延期，让英特尔坐实了 “牙膏厂”绰号。

消费者的倒戈证明了英特尔经营上的失误，而这也给了对手反超的机会。AMD 很早就卖掉了晶圆厂，轻装上阵，2018 年转投台积电 7nm 怀抱，并早早预定下台积电 5nm 产能。

在过去的数十年里，英特尔曾凭借 IDM 模式成为半导体之王，但在垂直分工模式下，它变得越来越力不从心。在全球三大芯片制造商中，台积电和三星都已经能量产 7nm 和 5nm 芯片，台积电 2022 年将实现 3nm 量产，唯有英特尔落后了。

与此同时，在英特尔计划投入的具备长期成长潜力的重点业务，包括 AI、5G 网络与智能、自动驾驶等领域，也面临英伟达、互联网巨头的猛烈竞争，英特尔可谓是四面楚歌。

英特尔也不得不剥离更多非核心资产。2019 年英特尔以 10 亿美元把手机基带业务卖给了苹果，彻底退出移动芯片的战场。去年 1 月，将智能网关部门出售给 MaxLinear 公司，不久后又将存储业务卖给韩国海力士。在先进制程难产和产能不足的情况下，英特尔急需集中资源在核心的 CPU 上实现突破。

伴随着市场上英特尔跌落神坛的质疑，英特尔的股价在去年也陷入低迷，台积电、英伟达、AMD 等纷纷赶超。随着疫情之下 PC 市场回暖和去年业绩恢复增长，英特尔股价自去年底后才有所回升，最新市值 2591 亿美元，但远低于台积电的 5893 亿美元，亦低于英伟达的 3186 亿美元。

稍早前，英特尔还陷入一场专利侵权案纠纷，其被判定需支付约 21.75 亿美元赔偿。在流年不利的同时，英特尔内部也持续经历着人事动荡。自去年以来，英特尔 AI 产品事业部、通讯连接业务部、芯片研发设计和芯片制造部门的多位核心高管纷纷离开。今年 2 月，Bob Swan 在任职两年半后离任 CEO，由英特尔首位 CTO、在英特尔工作 30 年的帕特 · 盖辛格（Pat Gelsinger）接任。

如今，代言翻车事件无疑将使得英特尔的品牌形象受损，甚至可能会将部分消费者拒之门外，这或许不是最致命的。对于这家失去辉煌的芯片巨头来说，在不断错过机遇、陷入被动后，如何稳固自身的市场地位才是巨大的挑战。