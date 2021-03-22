Airbnb 被指幕后操纵 “独立房东团体”：避免更严格监管

北京时间 3 月 22 日上午消息，据报道，民宿巨头 Airbnb 正在采取对策，利用 “表面”上独立的房东团体展开游说，防止其商业模式面临更加严格的地方政府监管。

据悉，全球不计其数的家庭房东通过 Airbnb 平台短租房屋，并获得收入。在该平台上，另外还有 400 多个所谓独立的 “房屋共享俱乐部”，主要由房东组成。

Airbnb 介绍说，这些俱乐部的功能是提供民宿房东和其他房东相互认识发展关系的机会，沟通他们他们社区内的问题，相互提供地方政府监管政策的信息。

然而实际上，Airbnb 本身也对这些俱乐部提供了资源，这样俱乐部能够向地方监管部门进行请愿或者游说，避免更严格监管。

英国曼彻斯特大学进行了一项研究，他们访问了 Airbnb 公司 20 多名前员工。研究发现，上述所谓 “独立”的房东俱乐部从 Airbnb 获得了政治政策方面的专业辅导和协调，其中包括媒体培训，以及建议参加哪些地方听证会。

这项研究的负责人亚特斯（Luke Yates）表示，和反对民宿的民间团体相比，Airbnb 的房东俱乐部拥有更好的资源。

目前，以 Airbnb 为代表的民宿行业在全球急速发展，但是与此同时也面临了来自小区邻居、地方城市等方面的争议或反对。比如邻居们抱怨短租活动带来源源不断陌生人，干扰了生活环境，一些市民团体指控民宿市场拔高了本地房租水平，一些城市政府认为民宿服务违反了房屋不得短期出租的规定。

在官方网页上，Airbnb 称房东俱乐部是完全独立的、房东领导的地方民间团体，充当一个论坛，用来联系其他房东们。

上述研究发现这些房东团体背后有 Airbnb 的运作。该公司进行干预，确保房东俱乐部成员仅包括个人或者小企业，而不是在 Airbnb 房源清单中占到大多数的专业民宿公司，正是这些大规模的专业民宿公司引发了地方政府的不满。

Airbnb 平台诞生初期，主要是帮助普通家庭短租闲置的房屋。不过根据房屋短租市场研究公司 SeeTransparent 的调查，Airbnb 平台上 63% 的房源来自于拥有至少两处房屋的房东。

Airbnb 一名前员工表示：“我的任务就是赶走这些房东。”另外一位前员工表示，房东俱乐部不接纳拥有多处房产的房东，“因为他们是地方政府要立法监管民宿行业的根本原因。”

一位前员工披露，Airbnb 给房东俱乐部的会议提供了餐食饮料，给抗议活动提供了宣传牌，还提供了交通协助。

曼彻斯特大学的研究发现，Airbnb 的房东俱乐部往往集中在民宿市场遭遇地方政府最严格监管压力的城市，比如西班牙巴塞罗那、法国巴黎和德国柏林。在这些城市，地方政府已经采取了各种措施限制民宿活动，比如限制假期短租的牌照数量、削减房屋短租的总时间上限，对房东提出注册要求。

对于该公司操纵房东俱乐部的批评，Airbnb 并未发表评论，该公司也没有披露在这一项目上投入了多少资源，只是表示有 16 名员工参与此事。Airbnb 还表示，自从 2016 年以来，民宿房东们向地方城市监管机构发出的电子邮件或者 Twitter 推文数量大约为 80 万条。

Airbnb 成为全球民宿行业的 “鼻祖”，目前全世界已经出现了不计其数拷贝 Airbnb 商业模式的民宿公司。该公司 2015 年诞生于加州旧金山，而在诞生初期，Airbnb 就遭遇了旧金山市政府的严格限制，但是在后来的监管挑战中获得胜利。

另外在全球新冠肺炎疫情期间，Airbnb 的用户往往选择在大城市之外的中小城镇预定房屋，这相当于开辟了 Airbnb 和地方政府监管冲突的 “新战线”。