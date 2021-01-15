Airbnb CEO 称疫情彻底改变旅游业：旅游名胜吸引力下降

1 月 15 日早间消息，民宿巨头 Airbnb CEO 布莱恩 · 切斯基（Brian Chesky）预测，新冠疫情将促使人们探访成千上万的小城市，并花更多时间走亲访友，因此旅行将会永久改变。

他认为，旅行者将驱车前往小城镇并减少商务旅行的次数，因而会大大减少传统旅游名胜的客流量。

切斯基接受采访时说，旅行者 “渴望的是那些被夺走的东西。他们不渴望看到时报广场，他们渴望的是看到很久没有见面的朋友和家人。”

这家创业公司在 2020 年初受到新冠疫情的的冲击，其业务量在短短 8 周多的时间内就萎缩了 80%。

但是，随着封城政策的放松，更多的旅行者选择了预订民宿而非预订酒店，这帮助 Airbnb 在第三季度实现了惊人利润。此外，旅行者渴望在远离大城市的地方租赁民宿，也令该公司从中受益。

这家民宿平台在去年 12 月完成了 IPO，其股票在上市当天就翻了一番。Airbnb 股价周四上涨 10%，创下 187.42 美元的历史新高。

不会助长暴力：

目前，Airbnb 已取消美国当选总统下周三宣誓就职当天在华盛顿特区的民宿预订。因为在此之前，执法部门警告称可能有武装人员发动袭击。

切斯基表示，他不希望 Airbnb 为专程前往异地实施暴力的人提供便利。

而且，Airbnb 咨询了当地地方和联邦政府官员，发现许多房东担心房屋可能遭受袭击而被客户取消预订，因而做出了这项决定。

但是，包括希尔顿和万豪在内的主要连锁酒店都表示，他们计划保留华盛顿特区现有的客房预订。