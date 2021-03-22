支付宝：“花呗、借呗可找人提额”、“注销校园贷款账户”等都是骗局

IT之家 3 月 22 日消息 今天，支付宝官方微博表示，要是遇到假冒我同事，私下找你 “注销校园贷款账户”、“变更身份信息”、“退款到备用金”的，千万别相信！尤其不要随意向陌生人付费、转账。

IT之家获悉，支付宝进一步提醒，遇到类似诈骗行为，可先拨打唯一客服热线 95188 核实，也可以直接报警。

“注销校园贷”骗局

此类骗局中，骗子通过非法手段获取个人的姓名、身份、手机号、毕业院校信息后，用私人电话、社交账号等随机联系，常以 “注销校园贷款账户”、“需要变更身份信息 " 为名，恐吓用户如不操作可能影响征信、支付高额利息等。最终，骗子往往会诱骗受害人将信贷平台上的额度提现后转给个人账户。被骗者可能会向多个平台借款后转账，一旦上当，容易造成较大的损失。

“备用金退款”骗局

此类骗局中，骗子通过黑色产业链掌握了受害人的部分个人信息与物流信息，主要利用受害人想要获得退款的心情，与对 “备用金 " 的不了解进行诈骗。备用金页面显示的 “500 元”是可借用的额度，而非本人的资产更不是骗子打来的钱。

正规的电商退款通常会原路返回消费者的付款渠道，不会通过所谓 “备用金 " 账户退款。任何声称退款、汇款到备用金账户的都是骗子。

在受害者初步上钩后，骗子还会要求加受害者的 QQ、腾讯会议等软件，通过屏幕共享的方式进一步窃取用户的密码、验证码等，甚至让用户用借呗提现后转账给骗子，造成更大的损失。

“花借开通、提额”骗局

一些骗子宣称，能够提升花呗、借呗的额度，或者帮助原本无法开通花呗、借呗的用户开通权限。事实上，花呗、借呗的开通和额度是由你的基本情况、信用水平、使用情况等综合评估决定的，没有任何人能够 “帮”你提升额度。要想提高额度，最好的方法是维持良好的信用记录，保持科学、合理的信贷产品使用习惯。

“假冒客服”骗局

假冒客服类骗局当前高发，骗子通常通过 " 电商订单异常”“误将用户设置成付费 VIP”“用户涉嫌洗钱”等与用户切身利益相关的 “钩子”，吸引用户注意，趁用户因贪心、紧张放下戒备时，层层诱骗用户提供转账验证码。当用户自己的钱不多时，骗子还会引诱用户在借贷平台上借款转账。