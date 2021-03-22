美 7 家互联网公司呼吁 FCC 恢复网络中立规则

3 月 22 日午间消息 以浏览器公司 Mozilla 为首的 7 家互联网公司呼吁美国联邦通信委员会（FCC）代理主席杰西卡 · 罗森沃塞尔（Jessica Rosenworcel）恢复网络中立规则，认为这将促进对宽带业务和应用的投资。

Mozilla、ADT、Dropbox、Eventbrite、Reddit、Vimeo 和 Wikimedia 辩称，开放的互联网监管 “至关重要”，并将在基础设施和服务方面 “最终鼓励更长期的投资”。

在相关博客中，Mozilla 首席法务官艾米 · 基廷（Amy Keating）解释说，罗森沃塞尔被任命为代理主席提供了一个 “在联邦层面确立网络中立规则的新机会”。

罗森沃塞尔反对 FCC 于 2017 年放弃网络中立规则的决定；2019 年法院驳回了一项法律挑战，但为美国各州实施自己的规则敞开了大门。

上个月，美国司法部在反对加利福尼亚州实施监管规定的斗争中作出让步，代理主席对此表示欢迎，AT&T 最近终止涵盖视频流的零费率套餐的决定被归因于此举。

在行业组织美国无线通信和互联网协会（CTIA）的支持下，该运营商先前曾辩称，有关此类法规的决定应由政界人士而非 FCC 作出。

该监管机构本身在政党代表问题上仍处于僵局，这可能会阻碍互联网公司要求迅速采取行动的呼声。