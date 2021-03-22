69999/99999 元，三星 Neo QLED 8K 电视正式发布：QLED 量子点 mini LED 电视

IT之家3月22日消息 三星此前在CES推出了 QN900A Samsung Neo QLED 8K Smart TV、QN800A Samsung Neo QLED 8K Smart TV 两款各三个尺寸的旗舰电视产品，今日正式在国内发布。

三星 Neo QLED 8K QN900A 旗舰系列

85 英寸 : 8999.99 美元，99999 元人民币

75 英寸 : 6999.99 美元，69999 元人民币

65 英寸 : 4999.99 美元，未发布

IT之家了解到，三星 Neo QLED 8K 电视引入一种全新的显示技术——Neo QLED。

在设计方面，三星 2021 年款 Neo QLED 8K 电视采用了全新的 Infinity One 超感全视屏设计，屏幕近乎无边框，采用极简风格，整合线缆，支持4K 120Hz动作增强、动态加速技术，支持 AMD FreeSync Premium Pro 技术，可提供超低延迟超高清游戏体验。

此外，该电视支持多视窗（手机投屏+分屏）、一触投屏，拥有智能中心与优化型智能遥控器，支持 Bixby Al语音助手（多种方言）。

三星表示，通过新的光源，量子矩阵技术精确控制的量子 Mini LED 屏和 Neo 量子点处理器，将 QLED 提升到一个新的水平。

据悉，Neo QLED 8K 电视拥有超精细对比度8K屏幕，可展现隐藏的丰富细节，采用量子点矩阵技术 Pro，采用背光源调光技术控制三星量子点 MiniLED，较之常规量子点矩阵技术亮区范围扩大1.5倍，用深邃的黑和纯粹的白色展现难以置信的细节。

IT之家了解到，Neo QLED 8K 电视搭载Neo量子点8K理器，拥有16个神经网络，实现Al驱动的8K画质。

这款电视支持全色谱锐利亮度 Q HDR 64x，可带来细节与亮度新体验，拥有准确的色彩、精益求精的对比度和清晰灵动的细节，支持 HDR10+ 动态色调映射，能够逐帧调整色彩与对比度。

该电视拥有 8K 分辨率，3300万像素，并将深度学习算法与Neo量子点处理器8K结合，加强 8K Al影像功能，支持量子点技术和抗反射技术（降低炫光消除干扰），支持超广视角、音画追踪动态音效 OTS Pro、匹配条形音响环绕立体音效、空间自优化音效。

三星的 2021 款 Neo QLED 8K 提供了智能功能，扩大了电视的作用，帮助消费者满足他们在健身、娱乐和家庭办公方面不断变化的需求。