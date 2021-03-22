韩媒：京东方将首次为三星智能手机提供 OLED 显示屏，将对韩国显示产业产生巨大影响

IT之家 3 月 22 日消息 据韩媒 ETNEW 报道，中国最大的显示器制造商京东方正准备首次为三星电子的智能手机提供其 OLED 面板。特别是，该 OLED 面板将是韩国显示器厂商的主要产品之一的 “柔性 OLED”。由于中国显示产业发展迅猛，而三星电子选择了韩国显示产业最大的竞争对手——京东方的 OLED 面板，因此京东方供应 OLED 显示器预计将对韩国显示产业产生重大影响。

据悉，三星电子计划将京东方的柔性 OLED 用于预计今年下半年发布的 Galaxy M 系列部分机型。

几乎可以肯定的是，三星电子将使用京东方的柔性 OLED，因为将用于机型的显示器的具体标准已经确定，三星电子还选择了驱动 IC 和触摸 IC 等相关元件，生产时间也已确定为 7 月。

柔性 OLED 是基于柔性基板的 OLED，使用的不是刚性的玻璃基板，而是可以让显示屏弯曲的塑料材料（聚酰亚胺）。柔性 OLED 被归类为高端产品，由于其重量轻、薄、设计自由度高，可用于边缘弯曲的智能手机或可折叠的智能手机，可将屏幕折叠和展开。

韩国显示器厂商一直是柔性 OLED 的领导者。三星显示器公司成为业内首家开发柔性 OLED 的厂商，并在 2013 年通过三星电子的智能手机 “Galaxy Round”首次实现了商业化。LG Display 也在 2017 年成功实现了柔性 OLED 的量产，这使得该公司和三星显示器成为全球中小尺寸 OLED 市场的领导者。

虽然京东方也进入了柔性 OLED 市场，但还没有成功打响品牌。由于柔性 OLED 需要先进的技术，该公司虽然进行了积极的投资，但也曾面临良率和质量等问题。京东方一开始通过华为经营 OLED 业务，其战略是通过与其他中国公司合作，在 OLED 业务中获得竞争优势。

然而，当美国政府对华为实施制裁时，京东方面临着另一个挫折。京东方需要另辟蹊径，于是它转向三星电子寻求突破。因为三星电子是全球最大的智能手机制造商，是显示器制造商的最大客户。

京东方向三星电子供应柔性 OLED，预计将对韩国显示产业产生巨大影响。虽然京东方的 OLED 将仅限于经济型智能手机系列的 M 系列的少数机型，但现在京东方通过供应 OLED，已经确保了三星电子成为其客户。同时，由于三星电子接受京东方的产品，说明京东方的技术、质量、价格都符合三星电子的标准，因此，今后两家公司之间有很大的可能性会有更多的合作。此外，三星电子也有可能扩大与京东方的合作，以确保其产品价格的竞争优势。

所有这些可能性都是韩国显示器行业的警示信号，因为三星显示器一直是三星电子柔性 OLED 的唯一供应商。三星电子现在不得不与京东方竞争，以获得三星电子更多的订单。虽然三星显示器的技术水平、质量和量产能力都领先于京东方，但三星显示器担心其盈利能力可能会下降，因为它将卷入与京东方的价格战，而价格战又是中国厂商的强项。

虽然由于 LG Display 与三星电子没有任何交易，因此不会受到直接影响，但一旦京东方在与三星电子交易的基础上提高其 OLED 业务的竞争优势，以确保苹果、OPPO、vivo 和小米等其他智能手机厂商的利益，它将不得不与京东方竞争。在柔性 OLED 产能和出货量方面，京东方目前领先于 LG Display。

“据悉，京东方为了获得三星电子的订单，向三星电子提出了惊人的报价。”一位业内人士表示，“未来两家公司很有可能会有更多的交易。”IT之家了解到，京东方曾试图为三星电子的 Galaxy S 系列供应其柔性 OLED 面板。

对于京东方供应柔性 OLED 一事，三星电子表示，无法确认其未来产品和零部件供应的相关信息。