彭博：苹果正在开发一款带屏幕和摄像头的 HomePod

IT之家 3 月 23 日消息 彭博社的记者马克 - 古尔曼（Mark Gurman）在昨天的一篇报道中表示 HomePod mini 中搭载未激活的温度 / 湿度传感器，此外，他还简单地提到，苹果 “一直在开发带有屏幕和摄像头的新音箱”。

▲谷歌 Nest Hub Max

这篇报道表明，苹果至少可能在探索配备显示屏和摄像头的 HomePod 新机型，以与谷歌的 Nest Hub Max、亚马逊的 Echo Show 和 Facebook 的 Portal 等产品竞争，但 Gurman 提醒说，“推出产品并不是迫在眉睫”，因此不能保证苹果会推出这样的产品。

IT之家了解到，谷歌的 Nest Hub Max 就配备了一个 10 英寸的触摸屏，还可以通过谷歌助手进行语音控制。Nest Hub Max 允许用户查看天气和日历预约等日常信息，通过内置的 Chromecast 从 Netflix 和其他来源流式传输视频，通过立体声扬声器系统播放音乐，使用内置的 650 万像素摄像头进行视频通话，控制智能家居配件等。

Nest Hub Max 还可以作为一个 “智能数字相框”来存放相册，还可以显示来自 Nest 摄像头和视频门铃的实时视频信号，因此适合放在厨房台面或床头柜上。

苹果配备摄像头的 HomePod 如果上市，大概也会提供类似的功能，比如 FaceTime 视频通话和 HomeKit 集成。

本月早些时候，苹果宣布停产全尺寸 HomePod，并将重点转向 HomePod mini。Gurman 表示，苹果在智能家居市场仍然缺乏“统一的战略”，公司内部一些人显然将缺乏进展归咎于 Siri 与谷歌助手和 Alexa 相比的不足。带屏幕和摄像头的 HomePod 新机型是否能问世，还有待观察。