微软弹消息警告 Win10 版本 1909 即将停止支持

IT之家3月23日消息 外媒 Windows Latest 报道，如果你仍在运行 Windows 10 版本 1909、版本 1903 或更早的版本，你可能已经注意到系统托盘中的一条新消息通知：你的 Windows 10 版本很快就会达到服务的终点。

根据微软的说法，Windows 10 1909 版本的支持将于 2021 年 5 月 11 日结束，随着该日期的临近，该公司非常希望说服用户升级到 Windows 10 版本 2004 或 20H2 更新。

IT之家获悉，为了让用户升级到最新版本的 Windows 10，微软现在已经开始显示通知，提醒用户服务期的结束。弹出的消息会出现在系统托盘中，它可以被驳回，但如果你不升级，它将再次出现。

“你的 Windows 10 版本即将达到服务期结束。点击下载更新版本的 Windows 10 以保持支持，”通知中写道。

但有一个问题——在某些情况下，你无法点击通知并下载最新的功能更新。

微软 Windows 10 版本 2004 或 20H2 更新可能已经开放了针对几乎所有配置设备的更新，但由于未知的保障措施和兼容性问题，该功能更新仍然无法交付给其中一些机器。

微软已经添加了一个通知，如果他们的 PC 没有准备好接受微软的最新升级，将会通知用户。

不幸的是，该通知没有提供任何有关 “兼容性问题”或阻止 Windows 10 版本 2004 和其他更新的保障措施的细节。

如果你没有看到安装功能更新的选项，或者你对 Windows Update 的模糊信息分辨有困难，你可以随时手动更新设备。