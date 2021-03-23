消息称小米将在 29 日推出 MIX Fold 折叠屏手机，小米 11 Ultra 重约 229g

IT之家 3 月 23 日消息 小米 11 Pro、小米 11 Ultra 以及小米新款折叠屏机型上周一起通过了 3C 认证，而小米此前已宣布小米 11 Pro 和Ultra 将于本月 29 日正式发布。

数码博主 @秃然熊猫 今日透露，小米即将推出的小米 11 Pro 机身尺寸为 164.3*74.6*9mm，重 215g，而小米 11 Ultra 尺寸为 64.3*74.6*9.1mm，重 229g。

此外，他还表示小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 的主要区别是手机背部的镜头设计以及小窗设计，小米最新的 MIX Fold 折叠屏机型将与他们同时亮相 29 日的发布会。

根据此前爆料，小米 11 Ultra 将配备双主摄镜头 + 潜望式长焦镜头的三摄组合，最高支持 120 倍变焦，其中主摄是三星 SOCELL GN2 5000 万像素镜头，1/1.12 英寸传感器，辅以 48MP 广角镜头以及 48MP 120 倍潜望镜 (5x 光学变焦，似乎 Pro 款未搭载)。

同时，小米 11 Ultra 背部还会有一个小尺寸副屏，可同步显示主屏内容，小米 11 Pro 未知。

▲图源：@BenGeskin，外观以最终量产真机为准

其他方面，小米 11 Pro/Ultra 预计将采用四曲面挖孔屏设计、E4 2K+ 分辨率 120Hz 刷新率 480Hz 触控采样率屏幕、拥有哈曼卡顿音响，搭载骁龙 888 芯片、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存、67W 有线快充 / 67W 无线快充 / 10W 反向无线充、 5000 mAh 大电池等顶级参数。

值得一提的是，“轻薄大作”小米笔记本 Pro 15 也已经确认亮相 3 月 29 日发布会，除此之外还有新款空调，可能还有小米 11 青春版等产品，届时IT之家将为大家带来更多报道。