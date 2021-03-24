苹果 iOS 14.5/iPadOS 14.5 开发者预览版 / 公测版 Beta 5 发布

IT之家3月24日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果今天凌晨推送了 iOS 14.5 和 iPadOS 14.5 更新的开发者预览版 Beta 5 进行测试，版本号为 18E5186a 。新的测试版更新是在苹果 iOS 14.5 和 iPadOS 14.5 Beta 4 测试八天后发布的。

iOS 14.5 和 iPadOS 14.5 可以通过苹果开发者中心下载，也可以在 iPhone 或 iPad 上安装适当的配置文件后通过 OTA 下载。

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iOS 14.5 是 iOS 14 迄今为止最大的一次更新，引入了多项重要的新功能。首先，苹果通过新的 “通过 Apple Watch 解锁”功能，让你在戴着口罩时更容易解锁 iPhone。

IT之家获悉，该选项可以让你使用已解锁和认证的 Apple Watch 作为辅助认证方式，与 Face ID 一起解锁 iPhone。有了这个功能，你不再需要输入密码或摘下面罩来解锁你的 iPhone。运行 iOS 14.5 系统的 iPhone 和 Apple Watch 都可使用这个功能，Apple Watch 不能验证 Apple Pay 购买、App Store 购买，也不能解锁使用 Face ID 的第三方应用。

从 iOS 14.5 和 iPadOS 14.5 开始，用户将能够使用苹果内置的 Find My（查找我的）应用跟踪选定的非 Apple 品牌产品，如 Beats 耳机和即将推出的贝尔金无线耳机。

此次更新还带来了 iPhone 12 机型在双 SIM 模式下对 5G 网络的全球支持，如果你使用多条线路，现在两条线路都可以 5G 速度连接。在此之前，双 SIM 模式仅限于 LTE 网络。

watchOS 7.4、iOS/iPadOS 14.5 包含了对 Apple Fitness + 的 AirPlay 2 支持，因此 Apple Fitness + 用户可以在 iPhone 或 iPad 上开始锻炼，然后 AirPlay 到兼容的智能电视或机顶盒。AirPlay 2 支持音频和视频，但它不能在屏幕上显示锻炼指标。

iOS/iPadOS 14.5 新增支持 PlayStation 5 DualSense 和 Xbox Series X 控制手柄，代码显示，苹果将在近期增加对 Apple Card 的家庭联合账户支持。

iOS 14.5 中加入了类似于 Waze 的众包功能，在地图中获取路线时，可以报告沿途的事故、危险和速度检查。

苹果地图应用中有一个新的 “报告”按钮，可以让你在苹果地图应用中点击报告你所在位置的事故、危险或速度陷阱，这是地图应用 Waze 提供的功能。这一点在 iPhone 和 CarPlay 中都可以直接使用。

在 iOS 14.5 测试版中，有几个新的表情符号，苹果推出了心火、补心、呼气脸、螺旋眼脸、云中脸，同时还为留胡子的人提供了不同的性别选择。此外，还有新的情侣表情，有新的肤色组合。

苹果删除了注射器表情中的血液，更新了耳机表情，使其看起来像 AirPods Max 而不是一套普通的耳机，并为攀岩表情添加了一个头盔。

iOS 14.5 测试版解决了部分 iPhone 用户遇到的屏幕绿色色调问题，苹果确认该测试版有 “优化”，以帮助解决这一问题。

“iOS/iPadOS 14.5 beta 2 包括一项优化，以减少在降低亮度水平和黑色背景下可能出现的昏暗光芒的外观，”苹果 iOS 14.5 测试版说明中写道。对于一些用户来说，由于优化而有所改善，但对于其他用户来说，这个问题似乎仍然存在，因此苹果可能还有一些工作要做。

iOS/iPadOS 14.5 增加了一项新功能，可以选择默认的流媒体音乐服务与 Siri 一起使用。因此，如果你更喜欢 Spotify 而不是 Apple Music，例如，你现在可以选择 Spotify 作为默认应用与 Siri 一起使用，所有的 Siri 歌曲请求都将通过 Spotify 进行，而无需在 Siri 请求的结尾添加 “on Spotify”。

iOS 14.5 是苹果将开始要求开发者遵守其应用跟踪透明度规则的更新。今后，开发者需要征求并获得用户的许可，才能访问随机广告标识符，并在应用和网站上跟踪你的活动。

苹果对 Apple News 和 Podcasts 应用进行了设计调整，另外在提醒事项中也有新的打印和排序选项。还有新的紧急提醒设置，iPad 水平加载屏幕，以及大量其他较小的功能调整。