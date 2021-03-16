苹果 iOS 14.5 Beta 4 代码显示：iOS 安全修复程序很快会独立更新

IT之家3月16日消息 外媒 9to5 Mac 报道，今天苹果推送了 iOS 14.5 Beta 4 预览版更新，该操作系统的内部代码中也隐藏着一些变化。这次，外媒发现的参考资料表明，苹果正在研究一种新的方法来提供独立的 iOS 安全更新。

在 iOS 更新方面，苹果从来都是灵活的。虽然用户可以选择不安装更新，但如果你不安装可用的最新版本的 iOS，你将无法获得安全修复。虽然苹果仍然会为老款 iPhone 和 iPad 更新 iOS 12，但目前该公司支持的设备并不能选择运行具有最新安全更新的操作系统。

在 iOS 软件更新设置菜单中增加了一个新的部分，表明苹果将为 iPhone 和 iPad 用户提供独立的安全更新。用户将可以选择只安装安全更新还是完整的 iOS 更新。

虽然我们还没有关于这一变化的更多细节，但 macOS 已经提供了类似的更新方法。当你的 Mac 运行旧版本的操作系统时，比如 macOS Mojave，苹果会单独提供安全更新，这样用户就可以获得安全补丁和 Bug 修复，而不必安装最新的 macOS 可用版本。

在 iOS 14.5 中发现的新代码还提到，一旦你下载了特定的更新，比如安全更新，你可能需要在安装另一个可用的 iOS 更新之前将其删除。目前还很难判断苹果到底打算如何在 iOS 中实现这一点，但有一种可能是在 iOS 15 发布后继续提供 iOS 14 的安全更新，这样用户就可以选择不更新到最新的主要版本，但会继续接收重要的安全补丁。

IT之家此前报道，上周，苹果为 iPhone 和 iPad 用户发布了 iOS 14.4.1/iPadOS 14.4.1，该版本仅修复了 WebKit 中发现的一个安全漏洞。这是一个例子，苹果可以提供更新，而不需要为此发布新版本的 iOS。

早在 2020 年，外媒还发现苹果正在为 iOS 开发新的网络恢复方法的参考资料。然而，这项功能还没有被苹果宣布 -- 所以不要指望这种新的更新系统会很快实现。