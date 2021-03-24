国家网信办：2 月以来下架 App 520 余个，360 导航、淘宝、拼多多等问题突出

IT之家 3 月 24 日消息 据国家网信办网站 3 月 24 日消息，今年 2 月以来，国家网信办部署深入开展 “清朗 · 春节网络环境”专项行动，集中整治群众反映强烈、影响上网体验的网络生态乱象，依法查处首页首屏生态不良、色情低俗信息引流、恶意炒作营销以及不良网络社交行为、网络暴力等问题，积极营造欢乐祥和的春节网上氛围。截至目前，累计清理相关违法违规信息 208 万余条，处置账号 7.2 万余个，封禁违规主播 7200 余个，协调关闭、取消备案网站平台 2300 余家，下架 App 520 余个，专项行动取得积极成效。

专项行动启动后，主要网站平台积极响应，结合自身特点针对性开展工作。腾讯、知乎、豆瓣、凤凰、花椒等第一时间发布专项行动启动公告；哔哩哔哩、小红书、YY 等主动与网红主播沟通提示，避免出现恶意营销炒作行为；快手设计 “一键处置”工作方案，及时处理有害信息；2345 网址导航网站加强广告位、推荐位管理，切实防范低俗广告引流问题；斗鱼在春节期间提高 “青少年模式”开屏提醒频次，探索加强未成年人保护措施。

IT之家了解到，整治期间，网信部门巡查发现了一批问题突出、顶风作案的网站平台。其中，360 导航、UC 浏览器、书旗小说推送违法违规信息为色情低俗小说引流；淘宝、拼多多部分店铺发布色情低俗图文信息；新浪微博部分账号发布淫秽色情网站链接；久久热、5 号房、金牛棋牌、凌霄阁等网站发布色情低俗、赌博诈骗信息；趣头条推送低俗不良信息。

针对上述问题，视违规情节和问题性质，国家网信办指导属地网信部门对相关网站平台依法采取约谈、限期整改、暂停功能、限期下架、罚款等处罚措施，对问题严重的色情、赌博网站协调有关部门依法予以关停、取消备案，坚决查处相关违法违规行为。

国家网信办有关负责人强调，此次专项行动中发现存在问题的网站平台要抓紧整改，切实加强内容安全管理，各级网信部门要抓好督导检查，确保落实到位。下一步，国家网信办将继续加强网络空间治理，坚决遏制网络生态乱象，切实为广大网民营造清朗网络环境。